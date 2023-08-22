受刑人借提出庭又罵法警 檢方罪加2條起訴他

因案在宜蘭監獄服刑的42歲曾姓受刑人，今年2月間因竊盜案借提至桃園地方法院開庭，卻在候審室分別以「你們法警都是狗」、「前面有狗在叫」等侮辱陳姓法警，提解至保護室時還抗拒上銬，造成李姓法警手部擦傷。桃園地檢署日前偵結，依侮辱公務員、妨害公務等罪起訴。

起訴指出，有毒品、妨害自由、過失傷害、肇事儀器及搶奪等多次前科的曾某，又連續犯下多起娃娃機竊案，經各地院判刑，桃園地院裁定應分別執行有期徒刑9年10月及4年確定，自2008年4月間入獄服刑，4年前曾假釋保護管束，因故又犯撤銷假釋。

起訴指出，今年2月16日上午曾某另案借提至桃園地院，11點在候審室等待開庭期間，當場不斷對執勤的陳姓法警，分別以「你們法警都是狗」、「前面有狗在叫」、「學你們法警狗」等語辱罵；當另名李姓法警欲將他上銬提解至保戶室時，曾某拒絕上銬，妨害執行公務，導致李姓法警在值勤過程中雙方拉扯造成右側手部擦傷。