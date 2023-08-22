新北單親母悶死6歲兒 國民法官審判16年5月

36歲許女因感情、經濟等多種因素，去年10月涉嫌殺6歲兒子，再持刀自戕被救回，被依殺人罪嫌起訴。案經新北地方法院由6位國民法官、4位備位國民法官與3位職業法官組成合議庭審理，今天下午宣判許女有期徒刑16年5月，可上訴。

此案辯爭點為許女犯行是否適用自首減刑、情堪憫恕與無行為能力，檢方具體求刑許女17至20年，但許女辯護人則以許女患重鬱症，製作筆錄時向警方坦承殺兒、留遺書等理由符合自首為由，爭取減刑。

許女2021年與前夫離婚，雙方協議與前夫以每隔1至2周輪流照顧照顧兒子。去年年中許女被公司裁員後，一下沒了工作經濟瞬陷困頓，她付不出房租，日常生活開銷又需要用錢，讓她承受龐大的經濟壓力。不料去年10月，許女在新北樹林租處以枕頭悶死6歲兒子，再持刀自戕輕生。

檢方起訴指出，當時前夫聯繫不上許女，帶著警方到許女租處破門，赫見許女已經自刎奄奄一息，其子則全身出現屍斑當場死亡。經協助兩人送醫急救，許女救回一命。檢方送鑑定發現許女犯案時並沒有符合減刑要件，依殺人罪起訴許女，並依兒少法請法院加重其刑。

庭審時檢方出示許女和兒子教師對話指出，許女除常以兒子「肚子痛、身體不舒服、回南部、她上班要遲到」無法帶孩子上學等理由替兒子請假，有時還會無故不到校上課。老師曾聯繫許女不上，轉而聯繫她前夫，她卻責怪老師不該聯繫前夫，請假時稱會替兒子補課、指導作業也沒有達成，讓兒子跟不上學校的學習進度。

檢方指出，許女在手機與平板中留下兩種版本的遺書，稱從小到大都得不到家人討喜，想靠婚姻逃家，卻得到失敗的婚姻，丈夫還出軌，又遇上重要親人相繼離世，讓她對人生絕望，也因此在上班恍神被開除。被辭退後她在家休息1、2個月，覺得自己生病了但沒看醫生，幾度產生輕生念頭。

許女在遺書內指控前夫家「沒資格有她血脈的小孩」，並指控前夫和小三在一起，闡述殺兒理由是覺得兒子和自己太像了，怕兒子也跟她一樣得不到社會認可，兒子也說只想跟她在一起，「希望可以火化後和兒子放在一起」。

檢方認為，許女在案發當天、甚至案發前兩天都以各種理由幫兒子請假，前兩天稱打疫苗身體不舒服，案發當天稱睡過頭「會晚一點到」，但其實那時她已開始在寫遺書，並在又被老師催促後改幫兒子請假，認為許女能編造正常人所能接受的理由替兒子請假，加上遺書內敘事流暢，顯示許女並未失去行為能力。

辯護人則以許女病歷顯示罹有重度憂鬱症，案發當時已發病，認為許女當時並無行為能力，另外兩種版本遺書「是因為系統自動備分」，以她在案發後於醫院製作筆錄時向警方坦承殺兒，遺書內也提到殺兒原因等，認為符合自首減刑。

辯護人說，許女是因為經濟、離婚、失業、兩名摯愛親友相繼離世等多重打擊，加上不忍留兒子一人在世上，才會選擇帶兒子一起走，案發後非常懊悔，符合減刑「情堪憫恕」的要件。

案經新北地方法院由6位國民法官、4位備位國民法官與3位職業法官組成合議庭審理，今天下午4時許宣判，許女有期徒刑16年5月，可上訴。

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