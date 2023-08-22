誆投資澳洲土地詐2.65億 前特偵組張進豐：一場誤會

前特偵組發言人張進豐律師與其子張庭耀，遭新竹建商李力建設負責人李鴻章指控，涉嫌對外誆稱欲找人合夥投資澳洲墨爾本市區土地，事後卻偽造匯款證明詐財2.65億元。台北地檢署今依詐欺、偽造文書罪起訴張進豐父子；張進豐則回應是「一場誤會」，表示對方從未和他討論該投資案，自己是事後才知此事。

張進豐表示，當初他沒有去兒子和李、張等人的那場餐敘，他兒子的確是EVERLAND董事，但他並非集團總裁，EVERLAND投資澳洲土地是第二順位買家，所以才會因為第一順位買家決定購地，而導致該集團沒買到地，但交易契約都是真的。2019年間，李力建設曾和兒子在墨爾本達成協議，約定隔年9月返還投資款，並設定15億元的抵押權給對方，因此被控詐欺是一場誤會。

檢方認定，2018年7月4日，李力建設的李鴻章及張姓親人與張進豐父子簽署土地合夥買賣契約書，在澳洲成立「EVERLAND」及「Latrobe」公司，並由張進豐擔任負責人。事後張進豐父子三度以不實說詞及資料，向李、張兩人詐得相當於台幣2.65億元的澳幣1325萬，最後被發現該處投資土地早已在2018年9月間被澳洲墨爾本開發商「Mirvac」買下