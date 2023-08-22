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里長爭連任送北部鄉親「返鄉來回車票」沒選上還得入監

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄鹽埕區蔡姓前里長為了爭取連任，去年大選時買高鐵來回機票，讓兩名住在桃園的選民返鄉支持，結果蔡男選後落敗，還被查出用「返鄉車票」賄選，高雄地院審理後，今依違反選罷法「交付賄賂罪」判刑1年8月、褫奪公權3年。

蔡男為三連霸里長，去年大選為了爭取連任，在選區四處拜票爭取里民支持，他發現住在桃園的毛姓和蔡姓婦人，戶籍仍在高雄，為了鼓吹毛姓、蔡姓選民返鄉投票，拿出一萬票買下高鐵車票，請兩人務必在選舉當天回家投票。

毛、蔡兩人見有人出錢，帶著各自的孫女搭車返鄉，先回家和家人團聚後，選舉當天投完票後，再拿蔡男提供的高鐵票搭車返回桃園，後來檢警調掌握蔡男賄選事證，追查後發現蔡男利用返鄉車票方式行賄，依違反選罷法起訴。

該次大選蔡男爭取連任失利，以70票差距敗給競爭對手，高雄地院審理後，法官認為蔡男賄賂的對象僅有2人，若依選罷法規定，可處3年以上、10年以下徒刑，刑度仍嫌過重，因此酌減其刑為1年8月、褫奪公權3年。

至於兩名拿高鐵票返鄉的毛姓及蔡姓婦人，則被依收受賄賂罪各判徒刑3月、緩刑2年、褫奪公權1年，並應接受法治教育1場次，可上訴。

高鐵示意圖。圖／本報資料照片
高鐵示意圖。圖／本報資料照片

高鐵 選罷法 桃園

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