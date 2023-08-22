涉洩漏黨主席及黨代表名單　民眾黨前秘書長機要不起訴

台灣民眾黨祕書長謝立功前陳姓機要，因擅自將該黨第二屆黨主席及黨員代表當選人名單」的PDF檔，轉發到LINE的「民眾黨黨員溝通平台」群組內，因此遭民眾黨控告營業祕密法及刑法妨害電腦使用等罪嫌。台北地檢署調查後，認為該名單取得管道眾多，非祕密事項且無商業價值，今處分陳男不起訴。

民眾黨質疑，陳男無故取得上述黨主席及黨員代表當選人名單後，明知這些屬電磁資料的未公開資料，是黨內營業秘密，仍未經黨的同意，於去年12月14日，將名單轉傳至內部群組「民眾黨黨員溝通平台」，認為他涉嫌違反營業祕密法及刑法妨害電腦使用等罪。