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涉洩漏黨主席及黨代表名單　民眾黨前秘書長機要不起訴

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

台灣民眾黨祕書長謝立功前陳姓機要，因擅自將該黨第二屆黨主席及黨員代表當選人名單」的PDF檔，轉發到LINE的「民眾黨黨員溝通平台」群組內，因此遭民眾黨控告營業祕密法及刑法妨害電腦使用等罪嫌。台北地檢署調查後，認為該名單取得管道眾多，非祕密事項且無商業價值，今處分陳男不起訴。

民眾黨質疑，陳男無故取得上述黨主席及黨員代表當選人名單後，明知這些屬電磁資料的未公開資料，是黨內營業秘密，仍未經黨的同意，於去年12月14日，將名單轉傳至內部群組「民眾黨黨員溝通平台」，認為他涉嫌違反營業祕密法及刑法妨害電腦使用等罪。

檢方查出，民眾黨屬政治團體，非企業或營利團體，非營業祕密法保障對象；加上該名單是被放在民眾黨內部群組中，取得管道眾多，因此認定陳男並未違反由葉祕密法，也不構成妨害電腦使用罪，依罪證不足將他不起訴。

台灣民眾黨秘書長謝立功一名陳姓機要，涉嫌在黨內群組洩漏黨主席及黨代表名單，獲北檢不起訴。圖／聯合報系資料照片
台灣民眾黨秘書長謝立功一名陳姓機要，涉嫌在黨內群組洩漏黨主席及黨代表名單，獲北檢不起訴。圖／聯合報系資料照片

台灣民眾黨 謝立功 LINE

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