睡一晚要賠40萬！小王偷吃人妻破壞家庭下場慘

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聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中李姓男子明知楊姓人妻有家庭，卻私下偷和她在外面過夜睡了一晚，楊的徐姓先生懷疑老婆出軌，經蒐證發現2人搭電梯、待到隔天一早7點才離開，主張遭侵害配偶權求償60萬元；法院審酌，李、楊單獨同床共眠1晚，顯逾越普通男女社交範圍，判李應給付徐40萬元，可上訴。

徐男主張，他和楊姓妻子結婚2年多有1個小孩，李男卻介入家庭2022年9月4日和他妻子同床共眠1晚，嚴重侵害他配偶權造成精神痛苦，時隔不到2周就和老婆離婚，對李求償精神撫慰金60萬元。

對此，李男經法院通知未到庭辯論，也沒提出任何書狀聲明或陳述；法院查，徐男有提出相關對話紀錄，妻子和李男一同進入電梯監視器畫面，以及妻子在該住處待到早上7點才離開的照片等。

法院審酌，楊女當時是有配偶之人，婚姻存續期間卻和李男單獨在房屋內同床共眠1晚，顯已逾越普通朋友正常交往，對於先生而言難以忍受，足以破壞婚姻圓滿且情節重大，認為徐求償有據。

法院審酌，徐、楊結婚2年有1個小孩，並衡量李男侵害程度，事後沒有向他道歉等，認為徐求償精神撫慰金60萬元過高，應酌減為40萬元，判李應給付徐40萬元。

李男和楊姓人妻同床共眠一晚，法院判李應給付楊的先生40萬元。示意圖／ingimage
李男和楊姓人妻同床共眠一晚，法院判李應給付楊的先生40萬元。示意圖／ingimage

配偶 婚姻 老婆

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