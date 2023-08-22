陳盈潔聲請暫緩入監 歌壇大姐大向檢方求情理由曝 但北檢駁回

台語歌壇大姐大陳盈潔因教唆大姐以妹妹名義簽發本票借款，上月遭最高法院依教唆偽造有價證券罪判刑3年2月定讞。台北地檢署原通知陳女明天上午發監執行，但她以身體健康不佳為由聲請暫緩執行，遭北檢駁回，要求她仍應按時報到執行，否則將依法拘提。

現年69歲的陳盈潔，2011年因打算在中國大陸廈門發展演藝事業，向一名邱姓KTV業者前後借款共480萬元，但由於陳女前帳未清，邱男於是要求要有保人，陳女因此由姐姐偽簽一張妹妹名義的本票，讓邱男循法律程序卻追債無門，憤而提告。