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陳盈潔聲請暫緩入監 歌壇大姐大向檢方求情理由曝 但北檢駁回

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

台語歌壇大姐大陳盈潔因教唆大姐以妹妹名義簽發本票借款，上月遭最高法院依教唆偽造有價證券罪判刑3年2月定讞。台北地檢署原通知陳女明天上午發監執行，但她以身體健康不佳為由聲請暫緩執行，遭北檢駁回，要求她仍應按時報到執行，否則將依法拘提。

現年69歲的陳盈潔，2011年因打算在中國大陸廈門發展演藝事業，向一名邱姓KTV業者前後借款共480萬元，但由於陳女前帳未清，邱男於是要求要有保人，陳女因此由姐姐偽簽一張妹妹名義的本票，讓邱男循法律程序卻追債無門，憤而提告

2015年間，陳盈潔胞姊先行遭法院判刑1年7月，緩刑3年確定；檢方另將教唆姐姐犯案的陳盈潔視為共犯起訴。法院最後認定，陳盈潔不法所得為110萬元，扣除先前已返還的66萬9800元，餘額43萬200元應宣告沒收。

陳盈潔被控教唆胞姊偽造有價證券，遭判刑3年2月定讞，明天將至北檢報到發監執行。圖／聯合報系資料照片
陳盈潔被控教唆胞姊偽造有價證券，遭判刑3年2月定讞，明天將至北檢報到發監執行。圖／聯合報系資料照片

提告 廈門

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