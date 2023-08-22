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誆投資墨爾本土地詐2.65億 前特偵組發言人張進豐遭訴

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

前特偵組發言人、知名律師張進豐與其子張庭耀，遭新竹建商李力建設負責人李鴻章指控，涉嫌對外誆稱欲找人合夥投資澳洲墨爾本市區土地，事後卻偽造匯款證明，詐財2.65億元（澳幣1325萬）。台北地檢署今依詐欺、偽造文書罪起訴張進豐父子，並查扣張庭耀銀行存款，及建請法院宣告沒收兩人不法所得。

2018年4月，張進豐夫婦邀請李鴻章及其張姓親屬餐敘，席間由張庭耀向李、張表示，將在澳洲成立「EVERLAND集團」，並已鎖定當地一條街的沿線約2850平方公尺的土地計畫開發，邀約李、張等人共同投資。

同年5月12日，張庭耀邀請李、張兩人實際至人澳洲墨爾本考察，李、張兩人也看好該處發展潛力，於是在同年7月4日與張氏父子簽屬土地合夥買賣契約書，議定雙方各出資50%，於同月23日成立「Latrobe」公司，並由張進豐擔任負責人。

不料事後李、張兩人指控，張進豐、張庭耀父子宣稱按澳洲房產交易慣例，須先支付澳幣1200萬元，依雙方議定的投資比例，李男一方須支付澳幣600萬元（1億2000萬台幣），待李、張兩人匯款後，款項隨即遭張進豐領走。

同年8月間，張進豐、張庭耀父子繼續佯稱上述土地已出租，後續需澳幣425萬（8500萬台幣），雙方於是在9月12日再度簽立第二次投資契約，19日將如數匯款。

2019年1月間，張進豐、張庭耀再度致電李、張兩人，表示又要匯款300萬澳幣，此時李、張已不願在出資，張進豐父子於是持偽造支出明細表、土地買賣合約及帳戶往來明細，試圖取信於兩人，再度騙得澳幣600萬（台幣6500萬）。

直到同年8月，李男直接向澳洲聯邦銀行調閱相關紀錄，才驚覺該塊土地早已在2018年9月間被澳洲墨爾本開發商「Mirvac」買下，發現自己受騙，因此憤而向檢調提出檢舉。

前特偵組發言人、律師張進豐與其子張庭耀涉嫌利用投資澳洲墨爾本土地詐財2.65億元，遭北檢起訴。記者葉信菉／攝影
前特偵組發言人、律師張進豐與其子張庭耀涉嫌利用投資澳洲墨爾本土地詐財2.65億元，遭北檢起訴。記者葉信菉／攝影

澳洲 台幣 墨爾本

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