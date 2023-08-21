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行人闖紅燈過馬路害機車騎士「犁田」慘了 判賠26萬元

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

李姓民眾闖紅燈穿越馬路，劉姓機車騎士閃避不急撞到李，劉人車倒地「犁田」，提告求償53萬餘元；台北地院審理認為，李雖然違規在前，但劉騎車超速也須負一半責任，判決李須賠償26萬餘元給劉。

刑事部分劉提告李犯過失傷害罪，法官判處李有期徒刑3月，得易科罰金9萬元，劉刑事附帶民事求償，對李起訴、索賠。

2021年3月4日晚上10時許，李姓民眾在台北市萬華區中華路、開封街交叉路口由東往西穿越中華路，他未注意行人號誌為紅燈，貿然步行闖紅燈穿越。

劉姓騎士騎乘機車行經路口，避不及而撞上李，劉人車倒地，受到頭部外傷併蜘蛛膜下腔出血及硬腦膜下出血、顏面骨骨折、右鎖骨骨折、左肩骨折等傷害，向李求償53萬8060元。

法院審理認為，李未依號誌指示穿越馬路，與劉騎乘機車超速同為肇事原因，雙方應各負一半責任，判決李應賠償劉26萬9030元。

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

機車騎士

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