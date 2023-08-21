行人闖紅燈過馬路害機車騎士「犁田」慘了 判賠26萬元

李姓民眾闖紅燈穿越馬路，劉姓機車騎士閃避不急撞到李，劉人車倒地「犁田」，提告求償53萬餘元；台北地院審理認為，李雖然違規在前，但劉騎車超速也須負一半責任，判決李須賠償26萬餘元給劉。

刑事部分劉提告李犯過失傷害罪，法官判處李有期徒刑3月，得易科罰金9萬元，劉刑事附帶民事求償，對李起訴、索賠。

2021年3月4日晚上10時許，李姓民眾在台北市萬華區中華路、開封街交叉路口由東往西穿越中華路，他未注意行人號誌為紅燈，貿然步行闖紅燈穿越。

劉姓騎士騎乘機車行經路口，避不及而撞上李，劉人車倒地，受到頭部外傷併蜘蛛膜下腔出血及硬腦膜下出血、顏面骨骨折、右鎖骨骨折、左肩骨折等傷害，向李求償53萬8060元。