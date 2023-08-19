遭控財報不實 前統一元氣董事長陳仁欽無罪確定

統一元氣館董事長陳仁欽。聯合報系資料照 前統一元氣資產公司董事長陳仁欽涉嫌隱匿關係人交易，一、二審依公告不實財務報告罪將陳男判刑，更一審認為無隱藏不法行為而改判無罪，最高法院日前駁回上訴，全案確定。

台北地檢署起訴指出，陳仁欽時任統一元氣資產公司（改名為統一元氣公司）董事長，民國96年因子公司文魁數位公司虧損，涉嫌為美化財報，而切割出售旗下虧損公司予公司實質股東涂姓律師，並由涂男前妻擔任人頭董事，被認為未於財報中揭露關係人交易。

一審台北地方法院依證券交易法公告不實財務報告罪，判處有期徒刑4年。案經上訴，二審由台灣高等法院審理。二審考量陳仁欽年齡超過70歲，且未從中謀取私利，因此撤銷原判，改判處3年2月徒刑。

最高法院認為，二審就財務報告真實性、關係人交易的利弊等，未敘明隱匿何項關係人間的重大交易事項事項，及認定這些資料是否具備重大性的依據，因此有證據調查未盡、判決理由不備之違法，因此撤銷發回高院更審。

更一審審理後認為，統一元氣96年、97年均於財報揭示交易標的、價額、會計列帳科目、處分利益等，並無隱藏不法行為，或以非法手段掩飾公司虧損，可認為屬於真實交易，且這些關係人交易不具重大性，因此改判陳仁欽無罪。

案經檢察官上訴三審。最高法院認為，更一審法律見解妥適，檢察官舉證不足，上訴不合法，因此日前駁回上訴，全案確定。