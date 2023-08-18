海巡中校吞64箱罐頭7人遭訴　在押2人各15萬具保停押

檢廉偵辦海巡署金馬澎分署第10岸巡隊林姓中校等人侵占隊部副食罐頭案，今偵結依貪汙治罪條例等起訴，在押的林姓中校、張姓上士下午移審後，士林地院傍晚命2人15萬元具保停止羈押、限制住居。

檢方調查，林姓中校參謀主任督管岸巡隊副食罐頭，知悉年度撥補的罐頭有剩，去年1、4、10月分別將22、15、27箱罐頭，由張姓、曾姓上士調換包裝，由余姓士官長、曾姓少校用公務車載送到南竿島福澳港碼頭，藉「台馬之星」船運至基隆港，由鄭姓、潘姓友人接應，將公用罐頭自用或提供給親友食用。

士檢偵結，依貪汙治罪條例之侵占公用財物罪、刑法收受及搬運贓物罪起訴林等7人；其中，林姓中校、曾姓少校、張姓上士原遭法院裁定羈押禁見，後續認曾姓少校無羈押必要，命以15萬元具保、停止羈押。

士林地院今傍晚表示，林姓中校、張姓上士涉犯貪汙治罪條例等案，經檢察官起訴，承辦法官訊問後，認其等均涉犯貪汙治罪條例第4條第1項第1款犯嫌重大，該罪最輕本刑是10年以上，被告可預見所判罪刑非輕，有刑事訴訟法第101條第1項第3款之羈押原因，但無繼續羈押必要，命2人各以15萬元具保停止羈押，限制住居。

海巡署金馬澎分署今則補充說明，全案海巡署接獲檢舉後主動查察、移送法務部廉政署偵辦，林、陳2人已依陸海空軍軍官士官任職條例、陸海空軍軍官士官服役條例等，於今年7月21日核予免職及停役處分，其餘涉案人員均調整為非主管職，追究相關人員考間責任。

海巡署強調，將秉持毋枉毋縱、絕不護短原則配合調查，另已修正副食罐頭領用審核機制，落實各項管控，強化各及考核及法紀教育，嚴防類案再生。