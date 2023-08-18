快訊

「精選乾酪綜合包」又驗出環氧乙烷！好市多：全額退費並提供補償金

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台北律師公會「神鬼女會計」侵占公款 判賠5591萬元

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

律師界稱為「神鬼女會計」的台北律師公會前女會計李雪琴，利用處理財務機會侵占6000萬元公款，去年11月29日依業務侵占罪判刑4年，台北律師公會另向李女求償損失，台北地院審理，今天判決李女應賠償5591萬元。可上訴。

依檢方起訴犯罪事實，李雪琴利用處理公款機會，2017年起連續三年每年侵吞約600萬元公款繳納私人保險費、母親看護費用等；她負責公會金融帳戶調度， 卻趁年度理監事改選、新任理監事不熟悉業務的空檔侵吞款項，犯罪時間至少3年。

不過，2020年時台北律師公會改選理監事，查帳後揭發李雪琴犯行，檢方偵查認定李女的犯罪所得為新台幣6000萬元。

李雪琴在法庭中認罪，一度聲稱，她是利用幫忙公會轉帳的時候，每次將約40、50萬元的錢扣下，侵占得來的款項多用於家用、繳交貸款，因貸款利息利滾利的關係，才累積龐大債務，但強調犯罪所得不到6000萬元，至於多少已不想計算了。

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

律師 侵占 理財 會計師

延伸閱讀

色男約爬鳶嘴山住民宿 朝女山友襲胸摸下體判賠20萬

人妻傳「想念希望黎明不要來的纏綿」簡訊 他偷吃判賠20萬

指李沐晴「吃別人老公」判賠10萬！蘿莉塔回應吐4字

房屋拆除工程吵到隔壁 保母停業9天包商判賠營業損失

相關新聞

不滿鄰居車停家門口 主播簡立喆折彎雨刷毀損起訴

女主播簡立喆今年6月間，因不滿張姓鄰居將車輛停放在住家門口太久，妨礙長輩修剪樹枝，一氣之下竟折彎對方車子雨刷。經車主提告...

台北律師公會「神鬼女會計」侵占公款 判賠5591萬元

被律師界稱為「神鬼女會計」的台北律師公會前女會計李雪琴，利用處理財務機會侵占6000萬元公款，去年11月29日依業務侵占...

酒瓶K頭碎成尖刺再猛刺脖3下 他酒後險釀人命判5年10月

台中吳姓男子和劉姓酒客衝突，竟拿玻璃啤酒瓶猛敲他頭2下，見瓶身碎裂成尖刺狀，竟又拿著朝劉的脖子狠刺3下，吳辯稱無殺人犯意...

一屍兩命！澎湖男駕駛加油站前撞死母牛 心虛酒駕肇逃

澎湖縣22歲呂姓男子今天清晨5時許，駕車行駛至澎湖202縣道湖西段岔路口時，接近湖西加油站處不慎撞上一頭懷有身孕的母牛，...

桃市府籲中央加強取締改裝車獲回應 盼新規定年底上路

桃園市副市長蘇俊賓今天上午表示，行政院院會昨天討論「道路交通安全基本法」草案時，他再次建議中央注意危險駕駛、改裝車噪音、...

送少校紅包、利誘缺錢軍官探機密全失敗 2台商遭起訴

檢調偵辦陳姓退役中士、胡姓台商為大陸人士刺探收集我國軍事祕密及行賄案，士檢今偵結，認2人涉嫌違反國家安全法、貪汙治罪條例...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦