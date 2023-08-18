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台北律師公會「神鬼女會計」侵占公款 判賠5591萬元
被律師界稱為「神鬼女會計」的台北律師公會前女會計李雪琴，利用處理財務機會侵占6000萬元公款，去年11月29日依業務侵占罪判刑4年，台北律師公會另向李女求償損失，台北地院審理，今天判決李女應賠償5591萬元。可上訴。
依檢方起訴犯罪事實，李雪琴利用處理公款機會，2017年起連續三年每年侵吞約600萬元公款繳納私人保險費、母親看護費用等；她負責公會金融帳戶調度， 卻趁年度理監事改選、新任理監事不熟悉業務的空檔侵吞款項，犯罪時間至少3年。
不過，2020年時台北律師公會改選理監事，查帳後揭發李雪琴犯行，檢方偵查認定李女的犯罪所得為新台幣6000萬元。
李雪琴在法庭中認罪，一度聲稱，她是利用幫忙公會轉帳的時候，每次將約40、50萬元的錢扣下，侵占得來的款項多用於家用、繳交貸款，因貸款利息利滾利的關係，才累積龐大債務，但強調犯罪所得不到6000萬元，至於多少已不想計算了。
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