彰化女騎士被紅綠燈砸到癱瘓...廠商未定期巡檢 賠慘了

彰化縣員林市去年9月陳姓女騎士在中山南路、南昌路口等紅綠燈時，被一旁突然倒下來的紅綠燈號誌砸中，造成女騎士脊髓損傷癱瘓，事後調查，號誌廠商未定期巡視維修，號誌底部已鏽蝕才會斷裂砸中人，陳女告廠商傷害，但雙方經調解，女騎士獲保險及廠商賠償約800萬元，被害人因此撤告，廠商獲不起訴。

去年9月2日軒嵐諾颱風過後，各地風勢強，43歲陳姓女騎士當日近中午騎機車行經中山南路、南昌路口等紅綠燈時，一旁紅綠燈突斷裂砸到陳女頭部及上半身被送醫急救，造成胸骨骨折脫位及血氣胸，後因胸脊髓損傷導致癱瘓，也因此有大小便失禁的後遺症。

當時家人指出，陳女非常孝順，為了照顧生病的父母，很晚婚，意外發生時才生下女兒不久，當天她是騎車要去拿剛出生女兒的新印章，想幫女兒存錢，沒想到卻天外飛來橫禍。，

由於後續調查發現該紅綠燈號誌底座早已因年久失修，底座沈陷柏油地面下，遭積水鏽蝕，底部生鏽脆化，已無法承受重量，才會倒塌砸中人，陳女也向雲林號誌廠商提告傷害。

彰化地檢署調查，劉姓廠商去年1月即與彰化縣警察局簽立彰化縣交通號誌維護工作開口契約，需負責去年整年度到12月的號誌維護和維修工作，依規定每6個月需維視維護號誌一次以上，確保彰化境內各交通號誌運作正常及設施安全，但劉姓廠商卻未確實督導員工每6個月定期巡視，以致未發現號誌底座已鏽蝕，而造成砸傷人意外，已涉及過失重傷害罪嫌。

不過因陳女與廠商進行調解，已達成和解，而撤告，因此廠商獲不起訴處分，據了解，廠商及號誌保險共理賠女騎士約800萬元。

事發後也發現該路段至少有二座號誌都有鏽蝕狀況，多位縣議員要求縣府及公所針對全縣號誌應做總體檢，訂出管理辦法、訂出號誌使用年限，加強維修，以免再發生倒塌事件，影響民眾安全。

彰化縣警局事發後針對全縣3150處交通號誌大體檢，加強巡檢和維修，以避免再發生意外。