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陳建州結束半小時庭訊 大雨中濕身鞠躬比讚

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黑人陳建州結束半小時庭訊 上車雨中鞠躬比讚

聯合報／ 記者蔣永佑房荷庭／台北即時報導

前黑澀會美眉「大牙」（周宜霈）日前指控「黑人陳建州11年前對她性騷，原遭黑人提告民事損害賠償又撤回，後聽從律師建議，改提刑事加重誹謗告訴。台北地檢署婦幼專組檢察官今早9時30分，首度以告訴人身分傳喚黑人，確認提告內容及相關事證。陳建州早上9時許步入北檢應訊，約半小時後結束庭訊，離去時表示一切交由司法處理，上車前還在雨中鞠躬比讚。

大牙曾表示，2012年7月與男性經紀人、當時的老闆陳先生以及其他工作人員等共6人，到香港錄製節目，路途中疑遭陳建州性騷擾。北檢將大牙的加重誹謗案交由婦幼專組檢察官偵辦，考量當中案情涉及性騷擾、強制猥褻或性侵未遂等可能的犯罪，一併交由婦幼專組檢察官調查。

黑人結束庭訊時表示，「謝謝各位的關心，本案已經進入司法程序，我覺得未來有機會再跟大家說明、報告，接下來還是持續會用法律來捍衛自己的清白，感謝大家的關心，接下來一切都交給司法來處理，大家辛苦了。 」

黑人離去北檢上車前，在雨中鞠躬比讚。記者房荷庭/攝影
黑人離去北檢上車前，在雨中鞠躬比讚。記者房荷庭/攝影

司法 檢察官 陳建州 黑人 性騷擾

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