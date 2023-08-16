遭大牙爆性騷反告加重誹謗 黑人9點現身北檢：捍衛自己清白
前黑澀會美眉「大牙」（周宜霈）日前指控「黑人」陳建州11年前對她性騷，原遭黑人提告民事損害賠償又撤回，後聽從律師建議，改提刑事加重誹謗告訴。台北地檢署婦幼專組檢察官今早9時30分，首度以告訴人身分傳喚黑人，確認提告內容及相關事證。陳建州早上9點多步入北檢應訊。
大牙曾表示，2012年7月與男性經紀人、當時的老闆陳先生以及其他工作人員等共6人，到香港錄製節目，路途中疑遭陳建州性騷擾。北檢將大牙的加重誹謗案交由婦幼專組檢察官偵辦，考量當中案情涉及性騷擾、強制猥褻或性侵未遂等可能的犯罪，一併交由婦幼專組檢察官調查。
陳建州今早9點多現身北檢，戴著黑色口罩，身穿一身黑西裝與白襯衫，面對媒體詢問，他僅說，「透過法律來捍衛自己清白」，由於見採訪記者蜂擁而上，他說，「先讓我進去報到」，並說，「大家辛苦了」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言