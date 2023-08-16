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遭大牙爆性騷反告加重誹謗 黑人陳建州今出庭

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

前黑澀會美眉「大牙」（周宜霈）日前指控「黑人陳建州11年前對她性騷，原遭黑人提告民事損害賠償又撤回，後聽從律師建議，改提刑事加重誹謗告訴。台北地檢署婦幼專組檢察官今早9時30分，首度以告訴人身分傳喚黑人，確認提告內容及相關事證。

大牙曾表示，2012年7月與男性經紀人、當時的老闆陳先生以及其他工作人員等共6人，一起到香港錄製節目，路途中「陳先生」突然拋出：「這麼累？是不是很久沒有鬆一下？」大牙原本以為在指肩膀很緊，沒想到抵達飯店後，陳先生竟問他住在幾號房，還說要給她鬆一下，儘管女方不停拒絕想逃脫，但男方不依不饒，還環抱住大牙，講道「妳范范姐就很不愛這種事啊！」

揭露過去往事大牙坦言至今仍會做惡夢，「如果當時可以勇敢一點公佈他的惡行，或許就不用揹著忘恩負義的臭名離開經紀公司，也不用每當聽見或看見他的名字時就背脊發涼。希望今天過後，想起這個人只剩厭惡，而不再恐懼。」徹底顛覆黑人與其妻子「范范」范瑋琪多年的愛妻形象。

「黑人」陳建州改告女藝人大牙刑事加重誹謗，北檢今首度傳喚他以告訴人身分出庭。圖／聯合報系資料照片
「黑人」陳建州改告女藝人大牙刑事加重誹謗，北檢今首度傳喚他以告訴人身分出庭。圖／聯合報系資料照片

提告 老闆 黑人 陳建州

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