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北檢檢察長赴烏來分駐所宣導反賄選 防範選舉賭盤、深偽不實訊息

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

面對明年初總統及立委大選，台北地檢署檢察長鄭銘謙為強化檢警查賄合作，今天前往新北市烏來分駐所召開查察賄選座談會，提醒基層執法人員務必熟悉反滲透法及新修正的正副總統和公職人員選罷法中對於選舉賭盤罪、深偽影音散布不實訊息罪等處罰規定，阻絕境外勢力介入選舉。

鄭銘謙今天由選舉查察執行秘書、主任檢察官高一書，以及檢察官高文政陪同至分駐所，與轄區新北市警察局新店分局及烏來區、坪林區之分駐所、派出所員警，交流查賄技巧及解決基層執法疑義。

除防範選舉賭盤、深偽不實訊息外，鄭銘謙也不忘傳統布雷查賄的方式，勉勵檢警以團隊合作方式，鎖定高風險對象佈建地雷，及時查辦，強調全力查賄就是最好的反賄選宣導，希望警方能利用機會多向當地民眾宣導鼓勵檢舉賄選。

面對明年初總統、立委大選，台北地檢署檢察長鄭銘謙今前往新北市烏來分駐所召開查察賄選座談會。圖／北檢提供
面對明年初總統、立委大選，台北地檢署檢察長鄭銘謙今前往新北市烏來分駐所召開查察賄選座談會。圖／北檢提供

賄選 檢察官 選罷法 反滲透法

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