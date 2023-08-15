反萊豬卻遭控造謠 醫師蘇偉碩告陳時中求償100萬結果出爐！

精神科醫師蘇偉碩。圖／聯合報系資料照片

醫師蘇偉碩三年前公開反對開放萊豬進口，被衛生福利部控告違反食品安全衛生管理法，獲處分不起訴；他要求時任衛福部長陳時中、食藥署長吳秀梅道歉未果，反提告誣告罪嫌並求償100萬元，台北地方法院今判蘇偉碩敗訴，陳時中等人免賠，可上訴。

衛福部認為蘇偉碩稱餵食萊克多巴胺會增加豬的攻擊性，人體食用萊豬會影響精神健康風險、腦部及胎兒發育，並說只要讓萊豬進到國家，生態系裡面就有萊克多巴胺，「連空氣中都會有」、「光呼吸就可能吸到萊劑」等，為不實言論，依違反食安法告發蘇。

檢方認為，蘇的言論雖有違真實、多有錯誤、過度延伸，但蘇以醫師身分，提醒大眾注意人體健康，並曾公開澄清部分數據錯誤，難認全然惡意，不足以造成重大損害，處分不起訴。

蘇偉碩事後舉辦記者會，要求陳時中、吳秀梅一周內向反萊豬的民眾道歉未果，他反控告2人誣告罪嫌，認為陳時中、吳秀梅虛構他有違法犯意，並認為2人造成他名譽、時間損失，要求2人連帶賠償100萬元。

台北地院開庭時，蘇偉碩曾指出，衛福部告發認為他「基於散布不實訊息、謠言的犯意」，此部分已侵害他的權益；另陳時中、吳秀梅接受媒體採訪時分別說，「如果蘇偉碩認錯，可以考慮不提告」、「食藥署一直發新聞稿澄清，我們一直有告訴他那是錯的」等語，也侵害他的權利。

陳時中、吳秀梅委任律師出庭指出，衛福部是以機關基於職務行為而告發蘇偉碩，並非陳、吳的個人行為，縱使陳時中、吳秀梅有相關言論，也沒有故意或過失侵權。