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影／遭吳欣岱政論節目中控詐保 中市議員江和樹今告誹謗

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台灣基進黨台北黨部主委吳欣岱上周在政論節目，提到台中市議員江和樹與其配偶，曾以腦震盪為由，詐領健保費，台中市議員江和樹今天在律師陪同下，到台中地檢署提吳妨害名譽等罪，江說，此案已由法院判決無罪確定，希望藉由提告，以正視聽，吳則回應，她是秉持良心說該說的話。

基進黨台北黨部主委吳欣岱說，江和樹做過那些事眾所皆知，不是只有她知道，江的名譽都是被自己敗光的。正如陳之漢被她戳破後，用提告封口沒有成功一樣，江和樹提告，她還是會秉持良心說該說的話，把民眾黨的內部組成，攤在陽光下供人民檢視。

台中市議員江和樹說，吳欣岱在今年8月9日參加「新台灣加油」節目時，提到他跟配偶有假借腦震盪，請醫生開立診斷書，與保險公司詐領健保費的前科一事，「言論不實」，而且吳根本「沒有查證」，造成他與妻子的名譽受損，因此今天到地檢署提告。

江和樹說，此案是他同母兄弟在2003年涉入的詐保案，他哥哥已在2008年經法院判刑確定，但他則是因家人同住的關係，遭到檢方調查，後來法院也判決他無罪確定，「自己家人有涉案被判刑，他不會迴避」，但「沒做的事就是沒做」。

江和樹說，吳欣岱應查明事實，而不是直接上節目抹黑誹謗，連續幾天一直有民眾、親戚、朋友看到該段影片後跑來告知，提醒他趕快澄清，避免遭到惡意中傷，最後也決定提告，導正視聽。

基進黨北市主委吳欣岱在政論節目提到台中市議員江和樹（右）涉詐保，江截圖後今提出誹謗告訴。圖／江和樹提供
基進黨北市主委吳欣岱在政論節目提到台中市議員江和樹（右）涉詐保，江截圖後今提出誹謗告訴。圖／江和樹提供
基進黨北市主委吳欣岱在政論節目提到台中市議員江和樹涉詐保，江截圖後今提出誹謗告訴。圖／江和樹提供
基進黨北市主委吳欣岱在政論節目提到台中市議員江和樹涉詐保，江截圖後今提出誹謗告訴。圖／江和樹提供

吳欣岱 妨害名譽

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