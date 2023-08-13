影／台中「大象」出殯！逾2億勞斯萊斯車隊送行 奉花芳名錄驚見這些大老

台中市綽號「大象」的紅酒商朱振岳，5日因口腔癌病逝，享年46歲，今辦告別式，因朱背景特殊，警方今出動170名警力壓制、約束，朱今由11輛勞斯萊斯的車隊送行火化，其中奉花芳名錄可見呂崇民、顏清標、「羅斯」、「俊明」等台中重要人物致哀，由「文進」擔任招待，也可見朱過去的人脈經營、交友廣闊。

第四警分局偵查隊長江清萬表示，今天勤務出動上百名警力，除在會場入口處盤查可疑人士外，也出動警力、義交在現場交通指揮，另外也請喪家配合，節制親友的熱情，以免引發外界不佳觀感。

江清萬說，今天勤務過程，查獲9名少年被人動員到現場與會，認定已違反兒少法，兩名成年的帶頭者分別是從屏東、台中太平等地動員少年與會，依規定函送台中市社會局裁罰。

第四警分局表示，今天勤務由分局長李建興、刑大大隊長林明佐在場坐鎮，在會場出入口加強人車盤查，透過遠端監控CCTV、MP即時影像傳輸，同步監看現場狀況，同時申請警局空拍機支援及飛航授權，執行高空監控與蒐證，另由喪家申請15名義交負責疏導送行車隊，避免交通阻塞。

友人林湙埕說，這次勞斯萊斯車隊車價超過2億元，都是友情到場，希望送「象董」最後一程，也以簡單隆重方式，為「象董」送行，避免勞師動眾造成其他市民與用路人困擾。

經查，朱振岳是台中地方聞人朱漢堂之子，朱漢堂過去與台中「憨面大仔」李照雄淵源深，後來自行創業經商，朱振岳也跟父親學習經商，在台中市經營「無二洋蔥紅酒」、進口車事業，名下曾擁勞斯萊斯等名車。

朱振岳也曾因名下的勞斯萊斯，二度躍上新聞版面，莫蘭蒂颱風侵台期間，朱的名車受損，後來朱捐出理賠金賑災，博得「善人」之譽，另外，朱名下的勞斯萊斯「幻影」在2017年間，被員工開出後發生車禍，維修費上看百萬元，朱也不用員工賠償，十分豪氣。

不過2020年間，時任台中地檢署檢察官黃嘉生偵辦拉脫維亞跨境詐騙案時，根據其中一名共犯證述，供出朱是該跨境詐騙案的其中一名金主，檢方也依加重詐欺、組織犯罪等罪，起訴朱等十多人。

案件調查期間，朱還因沒有到案，被檢方發布通緝，與朱同案的共犯，已陸續審理，其中被指控為該團的另名金主黃重嘉，去年底台中高分院審結，判刑12年，全案目前上訴最高法院，朱則因口腔癌疾病關係，目前審理進度仍在台中地院，尚未審結。