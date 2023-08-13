台中「大象」今出殯 11輛勞斯萊斯車隊送行 百警約制

台中市綽號「大象」的紅酒商朱振岳，5日因口腔癌病逝，享年46歲，今辦告別式，不過朱曾涉出資拉脫維亞跨國詐騙案，遭檢方起訴，也曾因以勞斯萊斯賠償金賑災、員工免賠百萬賠償的事件，數度躍上新聞版面，因朱背景特殊，警方今也出動百名警力到場約制，以壓制氣焰。

今天朱振岳辦理告別式，警方已提醒家屬節制告別式的場面，今天市警局共派遣170名警力到場，到場致哀的親友也都一律穿著白色上衣，以免引起民眾側目，告別式現場已有11輛勞斯萊斯到場，準備送朱最後一程。

友人林湙埕說，這次車隊車價超過2億元，都是友人友情到場，希望送「象董」最後一程，也以簡單隆重方式，為「象董」送行，避免勞師動眾造成其他市民與用路人困擾。

據查，朱振岳是台中地方聞人朱漢堂之子，朱漢堂過去與台中「憨面大仔」李照雄淵源深，後來自行創業經商，朱振岳也跟父親學習經商，在台中市經營「無二洋蔥紅酒」、進口車事業，名下曾擁勞斯萊斯等名車。

朱振岳也曾因名下的勞斯萊斯，二度上新聞版面，莫蘭蒂颱風侵台期間，朱的名車受損，後來朱捐出理賠金賑災，博得「善人」之譽，另外，朱名下的勞斯萊斯「幻影」在2017年間，被員工開出後發生車禍，維修費上看百萬元，朱也不要求員工賠償。

不過，2020年間，時任台中地檢署檢察官黃嘉生偵辦拉脫維亞跨境詐騙案時，根據其中一名共犯證述，供出朱是該跨境詐騙案的其中一名金主，檢方也依加重詐欺、組織犯罪等罪，起訴朱等十多人。

案件調查期間，朱還因沒有到案，被檢方發布通緝，與朱同案的共犯，已陸續審理，其中被指控為該團的另名金主黃重嘉，去年底台中高分院審結，判刑12年，全案目前上訴最高法院，朱則因口腔癌疾病關係，目前審理進度仍在台中地院，尚未審結。