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安以軒丈夫陳榮煉 申請居留延期遭駁興訟敗訴

中央社／ 台北13日電

藝人安以軒的丈夫陳榮煉為澳門居民，去年1月間申請依親居留延期，移民署以他曾任晉江政協等為由否准，並廢止原居留許可。陳男不服，提行政訴訟。行政法院日前判陳男敗訴，可上訴。

依據台北高等行政法院判決指出，陳榮煉是澳門居民，經移民署許可來台居留，並於民國109年8月27日發給居留證，有效期限至111年1月30日；陳榮煉於111年1月28日委託他人至移民署申請居留延期。

判決指出，移民署考量，陳榮煉曾任職中國人民政治協商會議晉江市委員會成員（晉江政協）及福建省澳區政協聯誼會常務副會長，依申請居留延期時（110年8月20日修正公布）的香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法規定，會同相關機關審查，不予許可延期居留。

移民署在111年3月23日做出原處分，不予許可陳榮煉申請依親居留延期，並廢止其居留許可；陳榮煉不服，提起本件行政訴訟。

陳榮煉主張，本件申請居留延期是原本同意居留處分的延續，應從優原則且按舊法規定審酌，他未曾加入中國致公黨，另在中國政治協商會的官方網站上，並無他的相關記載。

陳榮煉提及，如果他具有政協等身分，豈會受中國政府調查，致使他曾任職於澳門勵駿創建有限公司，數十年來於澳門專注發展的博弈事業，均化為烏有，如果他曾參與政治工作，曾參與對台灣統戰等情（假設語），怎會遭受如此下場。

陳榮煉請求法院撤銷原處分，並令移民署核准他的申請案件並核發有效期間2年的居留證。

法院審理後認為，「澳門勵駿創建有限公司」官方網站及陳榮煉接受某媒體專訪等相關證據均顯示，陳榮煉確曾任晉江政協、福建省澳區政協聯誼會常務副會長。

法院認為，移民署原處分依陳榮煉111年1月28日申請延期居留時的法令規定，否准他依親居留延期的申請，並廢止其居留許可，並無違誤，判陳榮煉敗訴，可上訴。

移民署 澳門 聯誼

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