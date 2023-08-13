上銬作筆錄 自白無效 毒嫌無罪

高雄有毒販落網後被警方上銬偵訊，卻被法官視為自白無效判無罪，讓基層警炸鍋，批人跑算誰的。示意圖／聯合報系資料照片 李姓男子涉嫌販售十包毒咖啡包給盧姓少年，被檢方依毒品罪起訴，李男偵訊時認罪自白承認販毒，但一審時改口否認，並指出警詢時警方違法上銬，屬於不正方法訊問，違反刑事訴訟合法性，高雄地院認定自白筆錄無證據能力，且證人證詞前後矛盾有瑕疵，判決李男販毒無罪。

判決書指出，李男審判時辯稱，他雖在警詢跟檢方偵訊時承認向盧男販毒，但因逮捕時吃了安眠藥，作筆錄時意識不清。

李男律師也在法庭質疑檢警，先指警詢筆錄時，李男既無自殘、攻擊行為，也無脫逃意圖，卻被上銬，檢方以封閉式提問是否承認警詢內容？李男僅能回應「是」與「否」，筆錄在違法情況下作成，應無效力。

製作李男筆錄的警員反駁說，從警卅多年來，只要是現行犯到案，一律上手銬接受詢問，從沒聽過有合法性疑義。警員指出，過去曾發生過毒嫌毒癮發作，不幸跳樓身亡事件。

員警說，李男雖無自殘或攻擊行為，但因人力不足防他脫逃，應屬合理使用手銬，且當下李男對「被上手銬」並無表達意見。

法官審酌，李男販賣三級毒品罪，並無上銬拘束理由，因此警詢筆錄中的自白，屬於「不正方法」，不具證據能力。其次，盧男指稱自己是從住家下樓與李男交易，之後又改口，說詞前後矛盾，且兩人通話紀錄也無法作為販毒的證據。

判決一出，引起不少檢警議論，有檢察官替警方抱屈指出，警局人力、空間有限，筆錄通常由一名警員在辦公位子上製作，往往要打字又得注意突發案件，無餘力全程盯緊人犯避免逃脫，若警詢筆錄須解銬，應予警方足夠資源，或至少給出解銬判斷依據。

有檢察官指出，這起案件的毒品犯嫌並非自首，是現行犯逮捕，依被告或犯罪嫌疑人候詢期間使用警銬注意要點，警詢上銬應屬合理，一來販毒為重罪，毒犯若中途毒癮發作，恐對自身及警員造成人身危險。另有警方指出，這名法官有其獨到見解，但不影響目前實務運作。