罪刑不相當…販一級毒品全部無期徒刑起跳 違憲

憲法法庭認為，若販賣毒品情節輕微，經減刑後罪刑仍過重，牴觸憲法比例原則，適用上違憲。圖／取自憲法法庭網站 男子黃俊言六年前收取八百元販賣海洛因，一審判十六年徒刑，黃上訴，台南高分院認為，依毒品罪規定，販賣一級毒品只能處死刑或無期徒刑，罪刑不相當，聲請解釋。憲法法庭認為，被告若無前科，且販賣態樣、數量、對價輕微，依刑法第五十九條減刑後仍過重，有牴觸憲法比例原則，適用上違憲。

因司法院釋字第四七六號解釋指該條文關於死刑、無期徒刑的法定刑規定，是本於特別法嚴禁毒害的目的而處罰，為維護國家安全、社會秩序與增進公共利益，認定未違憲，憲法法庭宣告在不符罪刑相當的範圍內應予變更。

毒品危害防制條例第四條第一項前段規定，「製造、運輸、販賣第一級毒品者，處死刑或無期徒刑」，一級毒品包括鴉片、嗎啡、海洛因、古柯鹼。因此條文聲請釋憲者多達兩千四百一十三件，為史上最多，經篩選後，最後僅受理五人和三件法官聲請案。

男子吳建廷販賣一級毒品海洛因，遭判刑十五年定讞，他主張販賣的重量只有零點四五公克，金額三千元，這與「專業」大量製造、運輸、販賣高純度海洛因的行為有天壤之別。但法官在依法科刑時，卻沒有選擇空間，只能依法判決死刑或無期徒刑，不符合比例。

憲法法庭指出，立法者將刑度訂為死刑或無期徒刑，固然有政策考量，但是對像是「沒有其他犯罪行為」，且從販賣的型態、數量或對價來看，若認為是「輕微」、「顯可憫恕」的個案，即使以「情堪憫恕條款」的刑法五十九條規定減刑，仍有情輕法重，導致罪責與處罰不相當。

實務上，販賣一級毒品最低要量處無期徒刑，法官若認為被告「很可憐」，減刑一次為十五年徒刑。憲法法庭認為，在沒有自首、自白並供出上游進而查獲條件下，無法再減刑，過於嚴苛，在這範圍內，影響人民人身自由，也不符合憲法罪刑相當原則。

在宣判後至修法完成前，法院審理觸犯販賣一級毒品罪，且符合情輕法重的個案，除依刑法五十九條外，也可依這號判決減輕其刑至二分之一。

因涉犯該條的犯罪情節和危害差異極大，憲法法庭認為一律以無期徒刑為最低法定刑過度僵化，相關機關應檢討，例如在死刑、無期徒刑外，法定刑另納入有期徒刑，或依販賣數量、次數多寡分別訂定不同刑度的處罰。

法務部表示，將在期限內盡速完成修法，並已轉知所屬檢察機關，促請注意在具體個案中，考量是否依判決意旨提起上訴。

憲法法庭書記廳長許辰舟表示，五名聲請人可請檢察總長提非常上訴，再審後若刑度較定讞刑度低，可獲刑事補償。