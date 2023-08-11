獲自由才半年…又貪上百萬助理費！ 前副議長陳文治遭收押禁見

新北市民進黨前副議長陳文治因涉嫌向拆除大隊關說，被依圖利罪起訴，又傳他因在擔任二十餘年舊台北縣、新北市議員期間利用人頭詐領助理費上百萬，新北地檢署昨天指揮法務部調查局新北市調查處搜索其住所等六個地點，通知陳文治等8名被告、4名證人到案說明，複訊後聲押禁見裁准，全案朝違反貪汙治罪條例、偽造文書罪偵辦。

檢調調查，陳文治在擔任舊台北縣、新北市議員共二十餘年間，利用親友當人頭，向新北市政府詐領助理費，金額高達上百萬被民眾檢舉，新北地檢署黑金專組檢察官黃佳彥掌握情資，昨天指揮市調處兵分六路搜索陳文治住所等六處，並通知陳文治等8名被告、4名證人到案說明，漏夜複訊後向法院聲請收押禁見，其餘被告獲諭知1至5萬元不等交保。

新北院今天下午2時開強制處分庭審理，訊後認為陳文治收押必要，裁定收押禁見。

陳文治日前才因涉嫌向拆除大隊關說，由新北拆除大隊長李冠德與承辦陳姓科長、藍姓承辦人等三人看在陳文治面子上放水，讓陳文治以保麗龍磚砌墻，被新北檢依貪汙治罪條例起訴。陳文治在準備程序庭上不認罪，稱以保麗龍磚加泡棉膠、牛皮紙膠帶封閉違建是「網路上學的」，並認為未拆除違建後使屋主得以繼續使用不算是不法利益，且保麗龍磚是否符合永久建材也是爭點。