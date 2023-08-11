涉詐上百萬助理費 新北前副議長陳文治遭聲押禁見

新北市民進黨籍前副議長陳文治才因涉關說遭起訴，又被檢調查出涉詐領新台幣上百萬元助理費。新北地檢署檢察官今天凌晨複訊後，向新北地院聲押禁見陳文治。

檢調調查，陳文治涉在民國88年到110年擔任議員期間，以人頭詐領上百萬元助理費。

新北地檢署昨天指揮新北市調查處，兵分6路搜索陳文治住家等處，帶回8名被告並通知4名證人到案說明；全案朝貪污治罪條例與偽造文書等罪偵辦。

檢察官今天凌晨複訊完畢，認陳文治所犯為最輕本刑5年以上的重罪，且有逃亡、勾串共犯與證人之虞，聲押禁見陳文治。其餘被告以1萬至5萬元不等金額交保。

陳文治官司纏身，110年才因涉向新北市府拆除大隊關說、包庇違建，今年4月遭依貪污等罪起訴，目前由新北地方法院審理中。