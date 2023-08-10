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超諷刺？遭控包庇性騷犯還成「性平績優部會」 環署回應了

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
時代力量立委陳椒華今7度召開記者會，除批評環保署長張子敬包庇性騷慣犯，更指控行政院去年還頒發金馨獎甲等給環保署。圖／立委陳椒華提供
時代力量立委陳椒華今7度召開記者會，除批評環保署長張子敬包庇性騷慣犯，更指控行政院去年還頒發金馨獎甲等給環保署。圖／立委陳椒華提供

時代力量立委陳椒華今7度召開記者會，除批評環保署張子敬包庇性騷慣犯、前督察總隊長李健育，讓其考績年年得甲，更指控行政院去年還頒發金馨獎（推動性別主流化績效優良獎勵）甲等給環保署；環保署今下午回應，強調已召開調查小組並立案調查性騷案，因嚴守保密規定，才造成未有積極作為的誤解。

陳椒華今再度召開記者會質疑環保署包庇性騷嫌疑人，讓李健育考績年年得甲，並指控行政院頒去年發金馨獎給環保署，但2021年就有委辦公司提出李健育性騷案成立，環保署不僅得獎，甚至行政院還表揚環保署推動性別平等績優部會，非常諷刺，要求行政院收回給環保署的金馨獎、從績優部會剔除、懲罰處理性騷不力人員、不讓張子敬升任政務委員。

環保署今下午發出聲明表示，環保署一直以來都依照性騷法相關規定處理相關案件，針對李健育一案，已於7月25日召開性騷防治申訴調查小組立案調查，為維持調查公正性，成員也聘請3名有豐富專業的外部委員，包含律師、心理師，並符合性別比例要求。

環保署表示，經檢視目前相關案件發現，大部分被行為人尚無法確知，且發生場域多不在環保署內；再者依性騷法有保護當事人隱私權，且調查過程嚴守保密規定，對於案情細節、過程均不宜對外公開，以免造成被行為人二度傷害；因此，除有調查難度外，也造成外界誤解環保署未有展現積極作為。

環保署指出，為求妥適，本月8日以密件函請環保署各單位及所屬機關、各直轄市、（縣）市環保局、時代力量立委陳椒華委員國會辦公室等，就所指案件協助提供相關事證，以利加速調查。若陳椒華委員有本次K小姐被性騷事件或其他事件資料，可提供環保署，以確實交由調查小組查證及處理。

針對陳椒華稱行政院頒發金馨獎甲等獎項給環保署、表揚環保署為推動性平績優部會，「覺得超級諷刺，恐成為全國性平笑話」，環保署說明，依照行政院公布「110年行政院所屬機關推動性別平等業務輔導考核及獎勵計畫」，環保署依該計畫各項考核項目及指標，於2019至2020年考核期間努力推動業務。

環保署表示，期間推動業務包含辦理環境荷爾蒙宣導、提升地方從事土水業務人員女性比率、推動性別友善廁所等，均經外部委員公正審查，切勿因個別個案，抹煞所有基層環保同仁的努力。

陳椒華 環保署 張子敬

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