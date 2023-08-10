高雄男子啤酒喝6瓶還敢上路 婦熱心助警抓累犯扣牌送辦

高雄橋頭前晚有名騎機車婦人見岡山分局員警巡邏，突然趨前靠近警說，前面有車蛇行，警觀察該車搖晃行駛，變換車道還未開方向燈，警遂上前攔停，當時44歲謝姓男駕駛滿身酒氣，經查為酒駕累犯，當晚酒測值超標，依公共危險罪嫌移送法辦。

「前面那台車蛇行！」騎機車婦人熱心向甲圍所巡邏警告知，經警方尾隨觀察後伺機攔查。岡山分局指出，警方盤查過程中，發現謝男不僅身上散發濃厚酒味，且曾因酒駕遭送辦，經警詢問後，謝男坦承喝了一手啤酒。

酒測過程，謝男因心虛不敢一口呼長氣，警方當場訓誡後確實酒測，果然體內酒精濃度已超標，當場警方按道路交通管理處罰條例第35條及42條規定舉發，並扣繳謝男牌照，並依公共危險移送法辦。

岡山分局提醒，今年六月底起就已施行加重酒後駕車處罰，修法除加重酒駕累犯者罰則外，還新增車主連坐處分。按照道路交通管理處罰條例第35條第9項規定，只要駕駛人有酒駕或酒駕拒測者，該車輛車牌一律吊扣2年；若車主明知駕駛人喝酒又將車輛借人駕駛，則依同條例第35條第7項規定，除需吊扣車牌2年外，並依駕駛人的酒駕罰鍰金額，一併處罰。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

熱心婦人向警方告知有車輛搖晃在路上行駛。記者古和純／翻攝