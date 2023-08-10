開新車上路卻酒駕 見北警當場拆車牌...他傻眼她淚崩

台北市警方近日接連查獲民眾新車上路卻酒駕，當場依規定製單舉發、吊扣車牌2年，今特別呼籲，今年6月30日交通新制上路、加重處罰，酒駕害人害己、得不償失，民眾切勿心存僥倖、以身試法。

警方表示，今年6月30日多項交通新制上路，其中為嚇阻酒駕情事，道路交通管理處罰條例新制加重處罰酒駕行為，遭查獲將吊扣車牌禁駛。

中山分局長春路派出所員警7月29日清晨6時許巡經長春路時，發現一輛汽車在路旁違規並排停車，上前攔查，發現車內飄出酒氣，對駕駛26歲陳姓女子施予酒測後，確定其酒測值達每公升0.47毫克，陳女才坦言凌晨與友人相約吃麻油雞，未料酒測值超標。

員警後續除依刑法公共危險罪嫌將陳女移送法辦，也依規定製單舉發、吊扣陳女汽車牌照2年，將車輛移置保管；陳女意識到車牌將被吊扣禁駛當場落淚，強調車輛是前一天才剛領牌的全新車，沒想到開不到兩天就被吊扣車牌，十分後悔。

松山警分局東社派出所員警則在8月1日晚上10時許，見機車騎士在敦化北路人行道上違規行駛，上前攔停，發現外送員29歲鐘姓男子面有酒容、酒氣明顯，他自知觸法，坦承中午在家中午休前曾飲用威士忌助眠，經吹氣測試，其酒測值達每公升0.16毫克。

現場員警依規定製單舉發，當場拆卸機車車牌，吊扣車牌禁駛；過程中，鐘男一臉茫然，透露以11萬元價格購買全新機車，剛買不到一年，這下車牌被吊扣無法騎上路，還要一邊繳車貸和罰鍰。

警方呼籲，民眾如有飲酒，應搭乘大眾運輸工具、計程車或請代駕，酒駕害人害己，常釀成家庭破碎，民眾切勿心存僥倖，以免發生事故造成悲劇，或遭查獲不法，開罰並吊扣車牌，得不償失。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

鐘男坦承中午在家中午休前曾飲用威士忌助眠，經吹氣測試，其酒測值達每公升0.16毫克。記者李隆揆／翻攝