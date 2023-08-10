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高端內線案 醫界夫妻認罪求緩刑

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北報導

高端股票內線交易案，涉案醫界夫妻檔劉滄梧（前左）、施庭芳昨出庭認罪，請求緩刑機會。記者蕭雅娟／攝影
高端股票內線交易案，涉案醫界夫妻檔劉滄梧（前左）、施庭芳昨出庭認罪，請求緩刑機會。記者蕭雅娟／攝影
食藥署疫苗專家審查委員劉滄梧，涉洩密高端疫苗審查結果給妻子台大醫院醫師施庭芳，施花五二○萬買賣廿張高端公司股票，涉嫌內線交易。士林地方法院昨開庭，夫婦二人均認罪，稱人生因此幾乎崩潰，非常懊悔，求輕判、緩刑。審判長諭知九月六日宣判。

施庭芳庭末表示，因祖父母墓園附近施工，聯繫不上委託照顧工人，手機被查扣找不到電話，聲請發還手機。合議庭評議，起訴書內無敘及手機與犯行關係，也未聲請宣告沒收，當庭發還。

醫界夫妻六十四歲施庭芳、六十八歲劉滄梧昨天都認罪答辯，施說，她用自己名義買賣股票，真的沒有犯罪意圖，這幾個月來非常自責、懊悔、痛苦。她在醫界有不錯名聲，但現在Google搜尋都是關於內線交易相關新聞，到死都不會消失，人生就像崩塌了。

她說還有工作未完成，對學生有教導責任，有一個科技部計畫，對醫學、人類有重大突破，希望用餘命完成，懇請緩刑機會。

辯護人稱，施買股前還問命理師，偵查時沒有隱瞞，繳回犯罪所得，早年研發乳癌早期病灶精準診斷方式、血癌患者磁振掃描減輕病痛、推動便攜式行動超音波使用，及培訓種子醫師等醫界貢獻，因此次無知犯罪，付出人生滅頂代價，請求依刑法第五十九條情堪憫恕減刑，不要因一人之過，使研究中斷、團隊解散，願附條件緩刑。

劉滄梧涉非公務員洩漏業務知悉國防以外應秘密消息罪，他供稱，二○二一年七月十八日開整天會議，當場才拿到會議資料，聽取相關單位報告，及廠商臨床試驗結果，且寫下審查意見等，處在高度專注狀態，回家後太太問「怎麼這麼累？」一時疏忽講出結果，引起大風波，非常懊悔、愧疚，請求從輕量刑。辯護人稱，劉的犯行侵害國家法益非常微小，刑法目的是為了預防犯罪，劉已無再犯可能。

檢方論告，請合議庭依法審酌犯後態度等量刑，施庭芳若給予緩刑機會，應附條件緩刑。

高端股票內線交易案，涉案醫界夫妻檔劉滄梧、施庭芳（左）昨出庭認罪，請求緩刑機會。記者蕭雅娟／攝影
高端股票內線交易案，涉案醫界夫妻檔劉滄梧、施庭芳（左）昨出庭認罪，請求緩刑機會。記者蕭雅娟／攝影

高端疫苗 醫師 內線交易

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