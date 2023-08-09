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性侵害犯罪補償金10萬至40萬 法務部：可配合物價滾動式調整
犯罪被害人權益保障法上月7月1日施行，法務部同步公告施行細則。法務部說，新法從「民事代位求償性質」改為「特殊補助給付性質」，除申請從簡、審議從速、核發從優外，也會配合物價「滾動式」調整補償金額。
法務部保護司科長張哲銘說，新的核發方式改為單筆定額給付，遺屬補償金一案補償180萬元，重傷補償金分級定額給付80萬至160萬元，性侵害補償金則依起訴法條區分，給付標準為10萬元至40萬元。
法務部指出，為避免補償金追不上物價指數，新法明定於中央主計機關發布的消費者物價指數累計成長率達5%時，主管機關應報請行政院核定調整，犯保法施行細則也增訂計算方式及配套措施，使法律更貼近被害人需求。
此外，新法擴大「重傷」的定義範圍，納入符合全民健保「重大傷病」者，其申請時效從2年、5年延長為5年、10年，受償前，得開立專戶避免被強制執行，補償金也不必不計入社會救助法的家庭總收入，以免影響中低收入戶權益。
法務部表示，透過犯保法及施行細則修正，可解決舊法制度下衍生的缺點，建構「保護服務之經費補助」與「單筆定額補償金」雙軌併行制，對馨生人家庭的經濟支持更完整且更具個案彈性。
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