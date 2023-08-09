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交屋見漏水爆衝突 房仲一打二反毆屋主夫妻遭訴

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

新北市新店一名林姓男子，見到自己對門鄰居欲將房屋出售，有意買下將兩戶打通居住。不料今年2月交屋當天，林男偕同妻子與朱姓房仲、原屋主辦理交屋時，竟發現屋內漏水，認為朱男刻意隱瞞爆發口角，結果反被朱男以一打二打傷，雙方互控妨害名譽和傷害。台北地檢署今偵結，認為林男辱罵對方是情緒性發言，妨害名譽部分不起訴；但朱男確實將林男打傷，因此將他依傷害罪起訴。

檢警調查，林姓男子住在新店一處老舊公寓，後來得知對面鄰居打算賣掉房子，便與蔡姓妻子商量，打算買下鄰居房子，與現有住家打通，換取更大、更舒適的居住空間。

後來林男透過朱姓房仲，順利買下鄰居房屋，原本過程一切順利。不料今年2月交屋當天，林男夫婦竟發現房屋內有當初看屋時不曾出現的漏水情形，因此認為朱男刻意隱匿屋況，當場與朱男吵了起來。

林男因氣憤出言辱罵朱男，朱男也忍不住出手與林男夫婦推打，一打二竟還占了上風。林男見妻子被打，氣到掉頭返家拿鐵棍打算還擊，所幸被在場的朱男同事及原屋主等人拉住，未進一步發生更嚴重的暴力衝突，事後雙方則互控妨害名譽及傷害。

朱姓房仲因交屋時發現漏水，與林姓買家爆發衝突並打傷對方，遭台北地檢署起訴。圖／聯合報系資料照片
朱姓房仲因交屋時發現漏水，與林姓買家爆發衝突並打傷對方，遭台北地檢署起訴。圖／聯合報系資料照片

鄰居 妨害名譽

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