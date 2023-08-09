夫說溜嘴...台大醫師施庭芳買高端股票稱「人生幾乎崩潰」今求輕判

食藥署疫苗專家審查委員劉滄梧涉洩密高端疫苗審查結果給妻子，其妻台大醫院醫師施庭芳問命理師後，涉內線交易罪，花520萬買賣20張高端公司股票，獲利15萬1千元。士林地方法今開庭，2人均認罪供稱，此案發生人生幾乎崩潰，非常自責懊悔。施庭芳今提出，因祖墳附近在施工，急需處理卻找不到日前委託整理墳墓的人，今聲請拿回查扣的手機，合議庭當庭歸還手機。

士院今開庭全案辯論終結，醫界夫妻64歲施庭芳、68歲劉滄梧認罪答辯，請求輕判、緩刑，9月6日宣判。施庭芳在庭末表示，因祖父母的墳墓墓園附近施工動土，從去年迄今都聯繫不上委託照顧墓園的整理維修工人，因此案手機被查扣找不到電話，不得已提出聲請發還手機。

當庭確認手機無誤後，審判長諭知，經合議庭評議，起訴書內無敘及手機與犯行有何關係，也未聲請宣告沒收，准予當庭發還。

施指出，此案從去年偵查迄今「人生幾乎崩潰了」過去她認真在工作上做好本分，此事社會輿論對她的判刑，個人名聲、人格消滅殆盡。她稱，她用自己的名義買賣股票，真的沒有犯罪意圖，這幾個月來非常自責、懊悔、痛苦，幾乎無法入睡，她是認真工作的人，在醫界有不錯的名聲，但現在google搜尋名字，都是關於內線交易相關新聞，到死了都不會消失，人生就像崩塌了。

施庭芳語氣懇切地說，今天有勇氣和庭上對話，是因為還有工作未完成，對於學生還有教導責任，才能使其更專業獨當一面；對於自己重視醫學研究，有一個科技部3加3年共6年的計畫，對於醫學、人類有重大突破，希望用餘命完成，懇請給予緩刑機會。

施的辯護人稱，施在象牙塔裡不懂法律，愚蠢無知犯下錯誤，買股前還問命理師，偵查時沒有任何隱瞞，立即繳回犯罪所得，早年研發乳癌早期病灶精準診斷方式、血癌患者磁振掃描減輕病痛、推動便攜式行動超音波使用，及培訓種子醫師等醫界貢獻，因此次無知犯罪，付出人生滅頂代價，請求依刑法第59條情堪憫恕減刑，不要因一人之過，使研究中斷、團隊解散，願附條件緩刑。

國家衛生研究院癌症研究所醫師劉滄梧，涉非公務員洩漏業務知悉國防以外應秘密消息罪。他供稱，2021年7月18日開整天會議，當場才拿到會議資料，聽取相關單位報告，及廠商臨床試驗結果，且寫下審查意見等，處在高度專注狀態，回家後，太太問「怎麼這麼累？」他一時疏忽講出結果，引起大風波，非常懊悔、愧疚，請求從輕量刑。辯護人稱，劉的犯行侵害國家法益非常微小，刑法目的是為了預防犯罪，劉已無再犯可能。