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路面塌陷辯弧度設計害婦人摔斷手 台中市府判國賠72萬

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

賴姓婦人沿台中太平區長龍2號橋散步踩空摔斷手肘，發現因路面塌陷被落葉覆蓋，對台中市府養工處、環保局提國賠113萬元；養工處抗辯現場是「洩水弧度」設計，環保局也說當地偏僻不定期巡查，法院認為2局處均未提出證明，一共判國賠72萬元，可上訴。

賴婦主張，太平區長龍2號橋路邊設排水孔前的路面，因雨水沖刷流失導致塌陷，養工處卻未即時修補，加上位處低窪被落葉堆積，環保局也沒有定時清理，結果排水孔前塌陷路面經落葉覆蓋造成往來人車交通危險。

賴婦說，她2020年12月28日沿長龍2號橋步行欣賞風景，卻因路面塌陷被落葉遮蔽，結果不慎踩空右手肘骨折韌帶斷裂，依照醫藥、看護、不能工作損失及精神撫慰金等，一共向台中市府養工處、環保局求償113萬多元。

養工處抗辯稱，排水孔前道路鋪面存在洩水弧度設計，獲報有人受傷就予以鋪平，認為管理維護無缺失，且現場位於長龍2號橋轉彎處，僅供車輛通行無景觀台，行人不論扶靠、傾趴在護欄上觀景皆有危險性，賴婦自身招致危險也有過失。

環保局則說，長龍2號橋位處偏僻太平區山田路，清潔隊列為副工區，採不定期巡查清潔，且落葉非垃圾，環保局從未接獲民眾對該路段清潔打1999通報，同樣已盡管理責任，且賴跌倒是因路面塌陷導致，受傷和清潔維護無因果關係。

台中地院勘驗現場照片，發現排水孔前路面確實和周圍道路有高低落差， 且塌陷處堆置大量落葉，雖已由養工處修補難以鑑定塌陷成因，但從周圍和道路呈現不規則形狀、累積落葉，可認因雨水長年會留侵蝕造成路面流失。

法院審酌，該塌陷未和道路齊平，不符台中市道路管理自治條例的養護標準，認定養工處有缺失，且養工處辯稱現地是「洩水弧度」設計，但經法院曉諭後仍未能提出證明；另環保局也沒提出不定期巡查清潔證明，同樣認管理有欠缺，一共判國賠72萬5907元。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

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