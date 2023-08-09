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部隊借貸陋習頻傳 成滲透管道

聯合報／ 記者張議晨／高雄報導

蔡姓上士借貸還不起，竟交付部隊軍機「償債」，北檢上月偵辦共諜案，涉案者也疑是透過借貸方式吸收基層士官兵；基層軍官認為，部隊借貸陋習嚴重，可能遭不法人士利用，若不設法遏止，恐成滲透管道，危及國安。

網路軍人借貸訊息多，目標鎖定財務不佳軍士官兵，只要出示「軍人證」就可借錢；放貸業者標榜低利、免擔保，迅速核撥，但一旦借貸，後續利息疊加驚人。

一名退役士官長說，軍中相傳，一張軍人證值五萬元，拿軍人證抵押借款容易，但還不出錢對方就上部隊找人；他在職時幫下屬解決債務，案例不勝枚舉，部隊每月清查軍人證，丟失至少申誡，並列管追查。

他說網路簽賭興盛，官兵借貸常因簽賭償債，另外有人喜歡玩車，花百萬改車大有人在，正常官兵薪水根本無力支應，常常「債務滾債務」。

等官兵還不出款項，有心人就可能要求交付機密文件抵債，一步一步落入對方圈套。

有軍官透露，部隊也有官兵兼營私人放貸，靠部隊人際網絡放款，一旦有人被吸收，一個拉一個，恐成為有心人士滲透國軍的管道。

另一名軍官認為，官兵從軍如果金錢觀念差，被同袍拉攏，就可能簽賭欠下一屁股債，如何導正官兵金錢觀念，遏止部隊借錢、放貸歪風，確實是一大難題。

軍人 簽賭 債務

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