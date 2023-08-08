快訊

開園來首次！小人國「轟浪」突故障 15遊客卡6層樓半空驚嚇

保北京的犧牲品？河北大水災民向政府討說法，卻被警察暴打

男子咬狗再拋摔辯稱好玩 桃園地檢署依動保法起訴

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園一名王姓男子今年1月無端抓起林姓飼主養的臘腸狗「嘟嘟」啃咬，又把「嘟嘟」拋到空中任由牠重摔在地，挨告後還堅不認錯，辯稱自己跟狗在玩，結果今天被桃園地檢署依違反動物保護法起訴。

飼主指控，王男（26歲）行為不僅導致「嘟嘟」四肢多處明顯外傷，更導致牠多重內臟器官挫傷，但他矢口否認虐待動物，辯稱自己是單純好奇在跟狗玩，不知道行為會弄傷狗。

檢方調查，王男不只承認有啃咬「嘟嘟」身體，也有拋摔動作。

檢方認為，臘腸狗是短腿狗，平均身高在20公分左右，是眾所周知的事情。王男將牠拋至約210公分的空中在任由其墜落，相當於身高160公分的正常人從4樓高（1600公分）的位置被丟下，後果非死即傷，但他明知此情仍刻意為之，明顯是故意傷害動物，行為同時涉犯動保法「故意傷害動物致動物重要器官功能喪失罪」和刑法「毀損罪」，應從重以「故意傷害動物致動物重要器官功能喪失罪」論處。

王姓男子啃咬臘腸狗又拋至高空重摔，今天被桃園地檢署依違反動保法起訴。記者陳俊智/攝影
王姓男子啃咬臘腸狗又拋至高空重摔，今天被桃園地檢署依違反動保法起訴。記者陳俊智/攝影

器官 臘腸狗 桃園

延伸閱讀

颱風卡努轉往韓國 虎航9日飛釜山航班提早起飛

與桃6立委參選人密會 大家都要侯友宜趕快整合

先儲水！桃園、龜山19日停水16小時 影響逾9萬戶

桃園世界客家博覽會即將登場 今日起試營運！

相關新聞

運安會前主秘被爆詐領加班費 凃靜妮認罪繳回獲緩起訴

國民黨立委魯明哲3月揭露，國家運輸安全調查委員會前主秘凃靜妮遭爆涉嫌浮報加班費，全案移送台北地檢署偵辦。北檢今偵結，檢方...

男子咬狗再拋摔 辯稱好玩下場慘

桃園一名王姓男子今年1月無端抓起林姓飼主養的臘腸狗「嘟嘟」啃咬，又把「嘟嘟」拋到空中任由牠重摔在地，挨告後還堅不認錯，辯...

想了解當法官滋味嗎？看完這位法官「一封情書」便了然

國民法官法上路，為讓民眾了解並踴躍參與，雲林地方法院積極推廣，但受限於城鄉差距、人口老化，雲林推廣更顯不易，雲林地方法院...

搭機飛澎湖要求屬下代簽退 前偵查隊長獲緩起訴繳公庫20萬

台北市警局刑警大隊前隊長薛男去年農曆年節搭飛機到澎湖，要求張姓偵查佐代他簽退，涉公務員登載不實準文書罪，且一度辯稱到機場...

他確診新冠有後遺症…怪網咖沒落實戴口罩 求償15萬結果出爐

張姓男子去年認為因自己去過網咖才會感染新冠肺炎，指控網咖沒有落實顧客須戴口罩、禁菸的規定，讓他至今仍有後遺症，提告要求網...

神明指示別戴套他照做 男網友見小頭沒穿「雨衣」怒提告

王姓男子在高雄某三溫男跟一名男子約砲，王男卻沒遵守約定「戴套」，趁對方不注意時偷偷拔套，男子轉頭發現王男偷拔套提告，高雄...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦