男子咬狗再拋摔辯稱好玩 桃園地檢署依動保法起訴

桃園一名王姓男子今年1月無端抓起林姓飼主養的臘腸狗「嘟嘟」啃咬，又把「嘟嘟」拋到空中任由牠重摔在地，挨告後還堅不認錯，辯稱自己跟狗在玩，結果今天被桃園地檢署依違反動物保護法起訴。

飼主指控，王男（26歲）行為不僅導致「嘟嘟」四肢多處明顯外傷，更導致牠多重內臟器官挫傷，但他矢口否認虐待動物，辯稱自己是單純好奇在跟狗玩，不知道行為會弄傷狗。

檢方調查，王男不只承認有啃咬「嘟嘟」身體，也有拋摔動作。

檢方認為，臘腸狗是短腿狗，平均身高在20公分左右，是眾所周知的事情。王男將牠拋至約210公分的空中在任由其墜落，相當於身高160公分的正常人從4樓高（1600公分）的位置被丟下，後果非死即傷，但他明知此情仍刻意為之，明顯是故意傷害動物，行為同時涉犯動保法「故意傷害動物致動物重要器官功能喪失罪」和刑法「毀損罪」，應從重以「故意傷害動物致動物重要器官功能喪失罪」論處。