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文藻女大生步道練騎摔死水溝…家屬擬提國賠 專家曝「獲賠機率」

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文藻女大生步道練騎摔死水溝家屬擬提國賠 獲賠機率看這邊

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

今年6月甫從高雄文藻外語大學畢業的丁姓女大生，6日練騎機車時，連人帶車衝入寶珠溝溝渠，送醫搶救不治，家屬昨天到事發現場，質疑溝渠護欄年久失修，家屬研議提起國賠，不過，依國賠法定義，家屬需舉證護欄設置或管理有欠缺，由於丁女練騎地點為步道，本就不是機車可通行道路，法界認為過失應不在市府，未來獲賠機率恐怕不高。

文藻外語大學外語教學系畢業的丁姓女大生，在校成績優異，夢想當英文老師，一畢業就找到補習班教職，沒想到人生才剛起步就發生憾事。

家屬昨天到事發現場勘查，認為溝渠護欄鐵鍊高度僅20公分，且年久失修，女大生墜落處的護欄處前方，則有一個坑洞未填補，對於護欄低、設施不足的問題，家屬質疑市府有管理不善責任，昨天受訪時表示將提國賠討公道。

依據國家賠償法規定，公共設施因設置或管理有欠缺，致人民生命財產受損害，國家應付賠償責任，不過丁女騎車地方，作為河岸綠地休憩步道使用，現場有設置告示牌，一般機車不得進入。

法界解釋，國賠要件須公務員有過失、故意等狀況，因現場設有機車不得進入告示牌，可見公務員已善盡告知責任，家屬若要請求國賠，需舉證事發地點市府有明顯缺失，使女大生達未能注意等情況，若過失不在市府，未來獲賠機率恐怕不高。

依據國賠法規定，市府機關受理國賠流程，家屬要先將國賠請求書送往市府法制局建檔，完成調查事實、蒐集證據或其他相關資料後，再展開國賠程序。

經審核確認賠償機關後，認定有賠償責任，會與提出請求人召開協議，若協議成立，確認賠償金額後，交由市府國賠審議委員會審理，若委員會同意結果，收到會議記錄10天內，就會由法制局辦理賠償金撥付。

若協議不成立，敘明協議不成立理由後，同樣也要交給國賠審議委員會審理，最後結果為政府機關拒絕賠償後，才進入法院損害賠償的訴訟環節。另外，若提出請求書日起超過30天仍未展開協議或開始協議60天內協議不成立時，也會進入國賠訴訟。

今年6月甫從高雄文藻外語大學畢業的丁姓女大生，為考機車駕照，前天深夜在校門口圍牆外步道練騎機車，不慎摔落寶珠溝溝渠身亡；家屬和親友至現場勘查，認為鐵鍊護欄僅20公分高，設施不足，將提國賠。記者石秀華／攝影
今年6月甫從高雄文藻外語大學畢業的丁姓女大生，為考機車駕照，前天深夜在校門口圍牆外步道練騎機車，不慎摔落寶珠溝溝渠身亡；家屬和親友至現場勘查，認為鐵鍊護欄僅20公分高，設施不足，將提國賠。記者石秀華／攝影

國賠 公務員 告示牌

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