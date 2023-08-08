王丹遭控涉強制性交未遂 北檢呈報高檢署轉移管轄權至桃檢

李姓男子6月2日在臉書發文指出，他曾於美國時間2014年6月6日晚上，在紐約法拉盛地區某家飯店，遭大陸民運人士王丹強吻、強暴未遂。李於6月7日赴台北地檢署向王丹提告強制性交未遂。北檢考量王丹的住居所在桃園，將案件呈報高等檢察署，轉移管轄權至桃園地檢署。

李在臉書文章中指出，他將滿20歲時初次接觸社會運動，結識王丹和他的謝姓助理，對王丹非常憧憬。後來，王丹對李提出一起去美國1周邀約，李答應了這趟美國行。抵達紐約飯店稍作整理後，謝姓助理出門、王丹則回到飯店，接著，王丹便從後面用力地環抱並強吻他。

當下李沒能反應過來，王丹便把他推到床上，持續強吻，試圖解開衣褲。情急之下，他將王丹推開表示剛開刀完，還沒復原，請他不要這樣。王丹收手了，不過仍持續暗示他與自己發生親密關係。李曾向王丹的助理反應此事，不過對方說這只是在開玩笑罷了。