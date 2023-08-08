台北醉女當街朝2警揮拳遭逮 酒醒懵稱「我也不知為什麼」

黃姓女子前天與友人相約台北市某酒吧飲酒聚會，酒醉後見員警攔查他人車輛，上前拍打汽車車頂，並朝員警揮拳，遭依妨害公務罪現行犯逮捕，稍微酒醒後稱「我也不知道為什麼打人」，警詢後依法送辦。

警方調查，台北市中山分局員警8月6日凌晨2時許巡邏經過長安東路一段，見一汽車從停車格內駛出，上前攔停提醒要打開方向燈，38歲黃女突然出現，不斷拍打該輛汽車車頂，且汽車駕駛表示並不認識黃女，員警即上前要求黃女離開。

未料，黃女不但推擠員警，試圖推倒警用機車，還朝兩名員警揮拳攻擊，當場被壓制上銬，依妨害公務罪現行犯逮捕，經酒測後確認黃女酒測值達每公升1.02毫克。

據悉，黃女曾涉偽造文書、侵占等案，前天是與兩名男性友人相約在長安東路一段某酒吧飲酒聚會，3人原本在店外騎樓聊天，未料黃女突然暴走，其餘2男也搞不清楚狀況。

黃女被帶返警所後，稍微酒醒時，則稱「我也不知道為什麼會打人，就突然失控，以前不會這樣」。

警方表示，現場2名員警遭黃女揮拳攻擊，致1名女警受傷，所幸僅受挫傷無大礙；全案詢後將黃女依法移送台北地檢署偵辦。