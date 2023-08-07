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台高檢科技偵查中心 今同步成立北中南區支援辦公室

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

基於科技化犯罪手法日新月異，台高檢今年5月成立科技偵查支援中心，強化數位鑑識、虛擬金流追蹤、測謊及大數據分析等科技偵查工具，整合原有的數位採證小組、測謊中心，及擴大建置虛擬幣流、大數據分析團隊。為就近協助達成區域聯防效果，今天同步於台北、台中、高雄地檢署設立北、中、南三區「科技偵查中心支援辦公室」，以整合、提升檢察機關科技辦案量能。

目前各「區域聯防督導暨資源統籌中心」下轄的北、中、南「科技偵查中心支援辦公室」，數位採證業務依台高檢數位鑑識課程計畫安排初、中、高階的常年性培訓，並視業務需要，選派人員至國外進行專業技術及制度交流。

虛擬金流分析業務部分，上個月已由各支援辦公室選派具電子或財經專長檢察事務官各3名接受相關專業軟體的初階訓練，並規劃明年完成同課程的中階訓練課程。

台高檢表示，未來除持續強化科技偵查中心服務量能外，也將統整科技偵查北、中、南區支援辦公室的業務推行，強化辦案工具與輔助系統、籌劃業務人員專業教育訓練，協助及支援地檢署案件分析，使案件偵查手段日臻完善，提升檢方偵查效率。

台高檢科技偵查中心今同步成立北、中、南區支援辦公室，以整合、提升檢察機關科技辦案量能。記者蔣永佑／攝影
台高檢科技偵查中心今同步成立北、中、南區支援辦公室，以整合、提升檢察機關科技辦案量能。記者蔣永佑／攝影

測謊 團隊

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