快訊

4單親媽攜幼賣地瓜...生意火紅被檢舉慘停業 國稅局說話了

為加速搶通道路全力救災 南投仁愛鄉明繼續停班停課

羅智強與金溥聰午餐會全程沒互動 賴士葆「1句話」讓其他參選人都拍手

士檢辦就業輔導講座 助更生人復歸社會找回自我

中央社／ 台北7日電

士林地檢署今天表示，為幫助更生人就業及復歸社會，結合台灣更生保護會士林分會資源並與台北市就業服務處建立聯繫平台共辦「就業輔導講座」，盼更生人在工作中找回自我。

士檢發布新聞稿指出，為延續矯正教化成效，幫助受刑人出獄後能夠順利復歸社會，在士林地檢署檢察長顏迺偉指示規劃下，結合台灣更生保護會士林分會、台北市就業服務處於8月4日在士林地檢署法治教室舉辦「就業輔導講座」。

這次的「就業輔導講座」邀請就業服務站輔導員向剛假釋出獄的受保護管束人解析目前社會上最新就業趨勢，並提供求職登記服務，協助受保護管束人積極就業，以提高就業率，讓其復歸社會後，能夠重新工作而有努力向上的目標。

此外，講座活動邀請輔導員擔任講師深入淺出地講授就業服務處的10大服務，包括求職服務、求才服務、臨櫃或線上職業心理測驗評量、提供創業貸款訊息及透過職訓培訓第2專長強化就業等多元服務。

活動中，講師還運用更生成功案例，以正向思維激勵個案，且透過有獎徵答方式，增加個案對於各種輔導就業資源的瞭解，現場更是搶答踴躍，成效甚佳。

講座活動最後由士檢多名觀護人齊聲勉勵受保護管束人要善用各項資源，不論是更生事業群或是公私部門的就業輔導，都是很好的社會資源。

觀護人提醒，善用各項資源，一方面可以協助個人積極就業以穩定生活，另一方面更要藉此不斷精進專業或學習其他職業技能，以充實及提升就業職能。

更生人 求職

延伸閱讀

美方性罪犯鑽石監控模式 士檢借鏡定機制阻再犯

法院不准追徵劉冠軍妻子金飾 士檢抗告遭駁回確定

曾歷經更生人 鍾東錦輔導成立協會並扶助行銷產品

軍情局破天荒遭搜索…女軍官涉「洩國防以外機密」 士檢今證實指揮偵辦中

相關新聞

合理嗎？檢舉達人可以 孕婦申請公家監視影像舉發違規車卻無法罰

一名孕婦向台北市警文山二分局申請閱覽監視器影像，檢舉未在路口禮讓她的休旅車，警方卻以公家監視器不得作為舉發的唯一依據，表...

孕婦過馬路險被撞！監視器無法開單 警：真的沒依據

一名孕婦日前走在台北市文山區羅斯福路巷口一處斑馬線，一輛黑色休旅車左轉時未減速，差點就要撞上，幸好孕婦急忙跳開才逃過一劫...

台高檢科技偵查中心 今同步成立北中南區支援辦公室

基於科技化犯罪手法日新月異，台高檢今年5月成立科技偵查支援中心，強化數位鑑識、虛擬金流追蹤、測謊及大數據分析等科技偵查工...

離婚協議涉洩漏個資 大S告汪小菲律師出庭

藝人大S（徐熙媛）與前夫汪小菲前年離婚後，互槓風波不斷，汪小菲一度在網路上公開雙方離婚協議書，疑似未隱匿大S個資有洩漏之...

網購名家廚刀變武士刀 彰化立委要開會請警再鑑定

彰化縣張姓廚師網購一把日本名家製作廚刀，被警方鑑定為武士刀，遭法院公告沒入。受理張姓廚師陳情的立法委員陳素月今天表示，服...

他4度酒駕再冒名嫁禍哥哥！罪加一等判刑5月

彰化縣49歲黃姓男子今年4月在伸港鄉彰新路騎機車酒駕，與小客車發生擦撞，警方到場處理時，黃男卻冒用自己哥哥名義簽名，黃男...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦