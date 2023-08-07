士檢辦就業輔導講座 助更生人復歸社會找回自我

士林地檢署今天表示，為幫助更生人就業及復歸社會，結合台灣更生保護會士林分會資源並與台北市就業服務處建立聯繫平台共辦「就業輔導講座」，盼更生人在工作中找回自我。

士檢發布新聞稿指出，為延續矯正教化成效，幫助受刑人出獄後能夠順利復歸社會，在士林地檢署檢察長顏迺偉指示規劃下，結合台灣更生保護會士林分會、台北市就業服務處於8月4日在士林地檢署法治教室舉辦「就業輔導講座」。

這次的「就業輔導講座」邀請就業服務站輔導員向剛假釋出獄的受保護管束人解析目前社會上最新就業趨勢，並提供求職登記服務，協助受保護管束人積極就業，以提高就業率，讓其復歸社會後，能夠重新工作而有努力向上的目標。

此外，講座活動邀請輔導員擔任講師深入淺出地講授就業服務處的10大服務，包括求職服務、求才服務、臨櫃或線上職業心理測驗評量、提供創業貸款訊息及透過職訓培訓第2專長強化就業等多元服務。

活動中，講師還運用更生成功案例，以正向思維激勵個案，且透過有獎徵答方式，增加個案對於各種輔導就業資源的瞭解，現場更是搶答踴躍，成效甚佳。

講座活動最後由士檢多名觀護人齊聲勉勵受保護管束人要善用各項資源，不論是更生事業群或是公私部門的就業輔導，都是很好的社會資源。

觀護人提醒，善用各項資源，一方面可以協助個人積極就業以穩定生活，另一方面更要藉此不斷精進專業或學習其他職業技能，以充實及提升就業職能。