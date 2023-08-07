提升打詐科技辦案量能 檢察機關北中南設辦公室

高檢署今天說，配合行政院「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」，在台北、台中及高雄地檢署設立北、中、南區的「科技偵查中心支援辦公室」，同步提升檢察機關科技辦案量能。

台灣高檢署發布新聞稿指出，因應科技化犯罪手法滲透於各類犯罪型態，高檢署今年5月成立科技偵查支援中心，陸續強化數位鑑識、虛擬金流追蹤、測謊及大數據分析等相關科技偵查工具，目前規劃整合原有的數位採證小組、測謊中心，及擴大建置虛擬幣流、大數據分析團隊，為能更有效率就近協助北中南區域鄰近的地檢署，深化區域聯防架構。

高檢署指出，本於援助即時，效率提升、迅速支援各地重大繁雜的偵查案件理念，配合行政院「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」，於各「區域聯防督導暨資源統籌中心」下，分別在台北、台中及高雄地方檢察署設立北、中、南區的「科技偵查中心支援辦公室」，並擇定今天同步成立，整合、提升並層級化檢察機關科技辦案量能。

此外，高檢署指出，數位鑑識課程計畫安排初、中、高階的常年性培訓，目前已辦理CCO及CCPA證照班；並視業務需要選派人員至國外進行相關技術及制度交流；虛擬金流分析業務並於今年7月由各支援辦公室選派具電子或財經專長檢察事務官各3名受TRM Forensics初階訓練，規劃113年相關人員完成同軟體的中階訓練課程。

新聞稿最後提到，高檢署除繼續強化科技偵查中心的量能外，也將統整科技偵查北中南區支援辦公室的業務推行並強化辦案工具及輔助系統、籌劃業務人員專業教育訓練，協助及支援地檢署案件分析，使案件偵查手段更臻完善，並提升司法偵查效率。