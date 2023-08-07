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「御庖刀」出自名家之手 廚師：不捨刀被銷毀

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化報導

日式料理用不同的刀處理不同食材，一家店用8把廚刀稀鬆平常。記者簡慧珍／攝影
日式料理用不同的刀處理不同食材，一家店用8把廚刀稀鬆平常。記者簡慧珍／攝影
張姓廚師興訟抗告的「御庖刀」有何來歷？他說，這把刀出自日本知名的「本燒」廚刀鍛造師玄海正國之手，刀刃表面有富士山紋路，還有個圓點象徵「月攀富士山」，刀鞘由已故匠師水野八雲製作，整把刀已被視為藝術品，因此不希望因誤解而遭查扣、銷毀。

據了解，玄海正國只做白紙鋼的富士山「水本燒」廚刀，不但特別耐用，價格也偏高；所謂的「本燒」是指用單一材料鍛造一把刀，「水本燒」則是把燒得火紅的刀放入水中降溫後再繼續燒熱，反覆施作可提高刀的硬度、鋒利度與耐用度。水野八雲是老一輩匠師，手藝精湛，在高級廚刀收藏家間頗具名氣。

張姓廚師說，他過去從日本購入約四十把魚刀都沒事，最長的一把「鮪切刀」長約五十五公分也沒被當武士刀，不清楚為何這次會被誤認。他說，用來製作「沙西米」的刺身刀分為本出刃、相出刃、柳出刃，每種都有不同特色。

他解釋，看刀身兩側可知是把切生魚片的魚刀，和日本料理師傅用的並無兩樣，刀身一側略為內彎是為了切海鮮肉類時可保持距離，避免破壞肉質，若鑑定單位把刀身內彎當作血槽（刀槽），誤以為具有重大傷殺力就是誤解。

他說，這把刀出自名家之手，刀具鍛造、刀柄及刀鞘製作都很精緻，才會聲請返還。雖有人建議他承認買武士刀並補辦手續領回，但明明就是把魚刀，不能說謊成武士刀，他還是會循法司法律途徑爭取。

日本料理 富士山 司法

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