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1天罰13攤！潮州大同市場路邊攤販遭檢舉 引2派網友論戰

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導

屏東潮州大同市場大同路段攤商近日遭人檢舉占用道路設攤，遭罰攤販向鎮代陳情，希望警方先行勸導告知，不要立即開罰，而鎮代也將受理過程PO至臉書，引發鎮民2方論戰，有人感嘆「大家都是辛苦人，網開一面賞點飯吃」，但有網友質疑「路上什麼時候可以擺攤了？」警方表示，攤商侵占已違規，非道交條例可勸導項目，且設攤易致來往人車危險，切勿任意違規。

潮州鎮代表張王惠雪昨在臉書發文指，近日多個大同路果菜市場附近路旁攤商遭檢舉違規，但攤商質疑攤位皆設在白線內，「為何還會被罰？」

她表示，攤商訴求警方應先行勸導告知，大家會依循改善，「不要只給10分鐘後就開單」，畢竟攤位有重量，搬移需要彼此協助，且在路邊擺攤的多數是高齡者，賣自產農產品謀取小利為生，還請警方多一些勸導。

該發文吸引不少網友湧入留言，掀起2派論戰，有人哀嘆遭受檢舉苦不堪言，只好放棄擺攤，「有生活各項支附要繳，不知要如何生存」，還有捨不得傳統消失的網友指，「傳統的東西漸漸消失，難道這樣對未來真的好嗎？人情味漸漸消失，是希望未來的生活都是充滿利跟益嗎？」

另一派網友則認為，這些攤商根本沒有在為用路人著想，每次行經該路段，總是有人為了採買走走停停，甚至突然轉彎，險象環生，也常發生車禍，再者，攤販物品侵入道路影響交通、隨意棄置的廢棄物誰來處理？把這些整理成本跟風險外部化轉嫁到鎮民，「誰來給鎮民一條生路？」

有人提出建議，攤商應合作組成自治組織，與主管機關合作規畫合法空地，建立完整集市、清潔、收租機制，「整齊一點、乾淨一點、好停車，弄個乾乾淨淨的市場，不好嗎？提供一塊適切的土地，攤商鎮民共榮，不就是大家最希望的嗎？」

警方指出，該大同路上攤商於4日早上6點遭人檢舉違規設攤，13件占用慢車道，不屬於道交條例可勸導項目，依規告發，而今年起截至7月，該路段發生事故件數為8件，發生原因皆是未注意車前狀況引發，呼籲鄉親占用道路設攤易致生來往人車危險，容易引發交通事故，切勿任意違規。

屏東潮州大同市場大同路段攤商近日遭人檢舉占用道路設攤，警方表示，13件占用慢車道的攤商已違規，非道交條例可勸導項目，且設攤易致來往人車危險，切勿任意違規。圖／警方提供
屏東潮州大同市場大同路段攤商近日遭人檢舉占用道路設攤，警方表示，13件占用慢車道的攤商已違規，非道交條例可勸導項目，且設攤易致來往人車危險，切勿任意違規。圖／警方提供
屏東潮州大同市場大同路段攤商近日遭人檢舉占用道路設攤，警方表示，13件占用慢車道的攤商已違規，非道交條例可勸導項目，且設攤易致來往人車危險，切勿任意違規。圖／警方提供
屏東潮州大同市場大同路段攤商近日遭人檢舉占用道路設攤，警方表示，13件占用慢車道的攤商已違規，非道交條例可勸導項目，且設攤易致來往人車危險，切勿任意違規。圖／警方提供

廢棄物 侵占 車道

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