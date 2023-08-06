行政訴訟和解經典案例…貨輪漏油案 癌末律師創雙贏

廿二年前希臘籍貨輪阿瑪斯號漏油重創墾丁海域，遭罰鍰一點四八億元，船公司與屏東縣政府最終和解，成為經典案例。本報資料照片 行政訴訟案件和解率低，但廿二年前希臘籍貨輪阿瑪斯號漏油重創墾丁海域，遭開九十九張罰單、罰鍰一點四八億元，船公司與屏東縣政府最終和解，成為經典案例；高雄高等行政法院院長蘇秋津回憶，除法官積極認真，癌末律師石宗立鞠躬盡瘁更是不可少的功臣。

二○○一年一月十四日，阿瑪斯號從印度出發欲開往中國大陸，途中失去動力，漂流十二小時後在墾丁海域擱淺觸礁，重油外洩汙染海洋生態；隔年，時任環保署長郝龍斌宣布一月十四日為「台灣海域受難日」，環保署向挪威法院提損害賠償訴訟，最終與船東和解。

屏東縣府同年依海洋汙染防治法按日連續告發，開出九十九張罰單，每張金額均是最高罰鍰一百五十萬元，金額高達一點四八億元；船公司認為處分不合理，且首張罰單未合法送達營業地址，提行政訴訟抗罰。

當時受命法官江幸垠發現裁罰問題點，縣府首張罰單除罰鍰外，同時命船公司限期改善，但實際上未給改善時間即接連按日罰最高罰鍰，有違反比例原則、正當法律程序疑慮，實體、程序皆有可議之處，船公司主張有所根據。

蘇秋津表示，若法官直接判決撤銷一點四八億元罰鍰，縣府得重新調查、處分，訴訟曠日費時，反而不利於機關、海洋環境，積極勸縣府降低處罰金額、天數，也要求船公司尊重我國法治，雙方言和才是兩全其美之策，最終二○○三年六月卅日以九百萬元和解，船公司也當庭給付同額支票。

蘇秋津回憶，當時已是癌症末期的船公司委任律師石宗立抱病奔波，積極作為船公司與縣府溝通橋梁，「十分認真的在野法曹」；然而，石宗立鞠躬盡瘁，最後一場和解庭卻已無法出席，在和解成功後不久病逝。

另外，高雄市政府二○○○年間公告捷運紅線路線圖，其中Ｒ十五、十六穿越某大廈地下卻未經居民同意。居民提行政訴訟要求確認高雄市府公告捷運路線方案無效。

蘇秋津指出，當時法官發現市府未依大眾捷運法規定補償或徵收，處分確有瑕疵；市府知悉行政程序有問題，承審法官也積極促成和解，住戶與市府二○○一年八月十四日達成和解，市府承諾如未變更公告路線、完成補償前，不得同意高雄捷運或他人穿越使用大廈基地。