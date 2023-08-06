聽新聞
test
0:00 / 0:00

行政訴訟和解經典案例…貨輪漏油案 癌末律師創雙贏

聯合報／ 記者林孟潔王宏舜／台北報導

廿二年前希臘籍貨輪阿瑪斯號漏油重創墾丁海域，遭罰鍰一點四八億元，船公司與屏東縣政府最終和解，成為經典案例。本報資料照片
廿二年前希臘籍貨輪阿瑪斯號漏油重創墾丁海域，遭罰鍰一點四八億元，船公司與屏東縣政府最終和解，成為經典案例。本報資料照片
行政訴訟案件和解率低，但廿二年前希臘籍貨輪阿瑪斯號漏油重創墾丁海域，遭開九十九張罰單、罰鍰一點四八億元，船公司與屏東縣政府最終和解，成為經典案例；高雄高等行政法院院長蘇秋津回憶，除法官積極認真，癌末律師石宗立鞠躬盡瘁更是不可少的功臣。

二○○一年一月十四日，阿瑪斯號從印度出發欲開往中國大陸，途中失去動力，漂流十二小時後在墾丁海域擱淺觸礁，重油外洩汙染海洋生態；隔年，時任環保署長郝龍斌宣布一月十四日為「台灣海域受難日」，環保署向挪威法院提損害賠償訴訟，最終與船東和解。

屏東縣府同年依海洋汙染防治法按日連續告發，開出九十九張罰單，每張金額均是最高罰鍰一百五十萬元，金額高達一點四八億元；船公司認為處分不合理，且首張罰單未合法送達營業地址，提行政訴訟抗罰。

當時受命法官江幸垠發現裁罰問題點，縣府首張罰單除罰鍰外，同時命船公司限期改善，但實際上未給改善時間即接連按日罰最高罰鍰，有違反比例原則、正當法律程序疑慮，實體、程序皆有可議之處，船公司主張有所根據。

蘇秋津表示，若法官直接判決撤銷一點四八億元罰鍰，縣府得重新調查、處分，訴訟曠日費時，反而不利於機關、海洋環境，積極勸縣府降低處罰金額、天數，也要求船公司尊重我國法治，雙方言和才是兩全其美之策，最終二○○三年六月卅日以九百萬元和解，船公司也當庭給付同額支票。

蘇秋津回憶，當時已是癌症末期的船公司委任律師石宗立抱病奔波，積極作為船公司與縣府溝通橋梁，「十分認真的在野法曹」；然而，石宗立鞠躬盡瘁，最後一場和解庭卻已無法出席，在和解成功後不久病逝。

另外，高雄市政府二○○○年間公告捷運紅線路線圖，其中Ｒ十五、十六穿越某大廈地下卻未經居民同意。居民提行政訴訟要求確認高雄市府公告捷運路線方案無效。

蘇秋津指出，當時法官發現市府未依大眾捷運法規定補償或徵收，處分確有瑕疵；市府知悉行政程序有問題，承審法官也積極促成和解，住戶與市府二○○一年八月十四日達成和解，市府承諾如未變更公告路線、完成補償前，不得同意高雄捷運或他人穿越使用大廈基地。

屏東縣政府 罰單 捷運 墾丁 環保署 海洋汙染 漏油

延伸閱讀

高雄新堀江前分隔島打除 輪椅族、嬰兒車終能暢行

見路口號誌桿掛牌子「寫6字」上網求解 達人白話翻譯：行人優先

颱風夜買烤雞撞上穿越馬路婦人 騎士傷重不治

優先執行不禮讓行人罰鍰 台南分署使出殺手鐗讓3人繳清

相關新聞

行政訴訟引入調解制 法官啟動化解民怨

行政訴訟新制八月十五日上路，目前在全國廿二個地方法院的行政訴訟案，將集中改由台北、台中、高雄三所高等行政法院受理，另創「...

行政訴訟和解經典案例…貨輪漏油案 癌末律師創雙贏

行政訴訟案件和解率低，但廿二年前希臘籍貨輪阿瑪斯號漏油重創墾丁海域，遭開九十九張罰單、罰鍰一點四八億元，船公司與屏東縣政...

新聞眼／行政訴訟調解止紛 贏得信任才是關鍵

行政訴訟新制十五日即將施行，引進調解機制，雖是行政訴訟創舉，但若只為減輕法院負擔，無法減少民眾的不信任，就談不上改革。法...

他山之石／德國徵地案 調解「開花」皆大歡喜

行政訴訟新制上路後，調解範圍不限於官司提告範圍，必要時，經法官許可，可就相關事項一併調解。德國弗萊堡行政法院曾就市政府土...

檢調還原律師手機對話追究洩密 法官認違法取證判無罪

薛姓男子3年前違反廢清法案委任蘇姓律師辯護，仍遭法院裁押禁見，薛友人張簡律師透過LINE請蘇將押票等傳給他，未料張簡另涉...

細故埋殺機！女街友公園狠刺男9刀取命 判15年賠402萬

新北市街友陳姓女子與常在公園活動的葉姓男子曾因細故多次發生口角爭執竟埋殺機，前年在公園持刀狠刺葉男9刀取命，新北地院去年...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦