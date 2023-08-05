學員受訓致身障 消防署被判國賠496萬

內政部消防署訓練中心。圖／消防署提供 朱姓男子四年前通過消防特考，受訓俗稱「人形蜈蚣」的堆疊訓練時，受傷導致頸椎椎間盤突出、脊髓損傷，至今跛腳無法跑跳，領有輕度身心障礙證明，他請求內政部消防署國家賠償，台北地方法院判消防署賠償四九六萬餘元。

二○一九年朱男被指示與其他學員做「人形蜈蚣」訓練，學員排一縱隊，每人雙腿放在後者肩膀及背部，再全員以雙手撐起身體，與地面平行；他主張因前方學員摔落地面，雙腿壓在他身上，致頭頸部受瞬間外力，頸椎椎間盤突出、脊髓損傷和神經壓迫，不僅無法跑跳、身體左側也沒有冷熱痛覺、右側身體障礙無法準確握筆寫字。

朱男指出，「人形蜈蚣」具高危險性，未納入年度課程表，訓練中心人員違反訓練計畫'、比例原則而有疏失；案發時他僅廿四歲，現於環保公司擔任技術員，要求消防署國賠看護、交通費、不能工作損失、精神慰撫金共六六○萬餘元。

法院認為，「人形蜈蚣」不是明文規範的訓練，具相當危險性，認為消防署逾越裁量權限，認定朱男受傷與訓練間有因果關係，判消防署應賠償被害人。