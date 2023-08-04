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五億高中生案卷證龐大疑點多…夏姓配偶涉嫌殺人罪 發回中檢採團隊辦案

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中5億高中生墜樓身亡案，同婚的夏姓地政士被控殺人部分，經台中地檢署6月偵結不起訴，全案再議後台中高分檢指派檢察官林彥良偵辦，認定全案仍有部分疑點尚待釐清，7月28日諭知發回中檢續查，台中高分檢整理卷證長達1周，今天才將再議卷送交中檢。

賴姓高中生方年滿18歲高中畢業剛繼承父親5億元房產，5月4日被發現從墜樓身亡，賴的母親控訴事前夏姓地政助理帶兒子去登記同婚，認為遭謀財害命，對夏提告殺人罪嫌，引發社會矚目，台中地檢署窮盡100多項偵查行為，仍未發現夏男行凶實證，6月21日偵結就殺人嫌疑部分不起訴。

經中檢職權、賴母委任律師提再議，台中高分檢7月11日收件分案，歷經17日偵查認為夏男被控殺人仍有疑點，7月28日發回台中地檢續行偵查。

但因高分檢勘驗卷證量龐大，等了整整一個禮拜今天才將再議案卷發回台中地檢。

台中地檢表示，將於收到卷證後儘速分案偵查；據了解中檢除了分偵續案號，未來也可能將採團隊辦案，力求將高分檢指示相關疑點徹查清楚。

五億高中生案。圖／律師提供
五億高中生案。圖／律師提供

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