獨／疑因開刀沒請假 知名實況主Toyz挨告妨害名譽沒到庭被通緝

電競好手、網路遊戲實況主劉偉健（Toyz）日前才因販賣大麻煙彈，被台中地方法院處4年2月，案件上訴中。今又傳他疑似因開刀沒向士林地檢署請假，被檢察官以妨害名譽案件被告身分未到庭發布通緝。

據了解，Toyz因故被人提告妨害名譽，負責偵辦案件的士檢檢察官日前發通知請他到庭說明，Toyz沒到，檢方亦無法聯繫他，因此在本月1日對他發布偵字通緝，通緝案號為2013。

依據Toyz本人2日在社群軟體發布的手術照片，他因身體狀況進醫院開刀，結束後報平安向粉絲表示「術前很擔心，但手術很順利，沒意外今天出院」，但疑似沒向地檢說明，並因此被發布通緝。