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影／女裝可憐高雄男匯款救急 警提醒「說不定是男的」他笑醒

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄陳姓男子和大陸長髮正妹甜蜜網交數周，女方裝可憐，指缺錢過活，陳心疼女友，到銀行匯2萬1000元救急，行員報警，警方檢視陳手機對話，戳破美女頭像是典型愛情詐騙手法，勸陳「對方說不定是男的，若人在台灣都可吃好幾頓飯了」，一語驚醒陳男。

鳳山警分局忠孝派出所警方昨日下午1時許接獲中山西路一家銀行來電，指有客戶要轉帳給在大陸未見過面的女友，行員察覺有詐騙疑慮於是通報。

忠孝所副所長洪志元、警員姚家榮隨即到場了解，警方詢問陳姓男子（33歲）匯款原因，陳指因在交友網站「TT語音」認識一個暱稱「小安妮」的女網友，要匯錢給女友，警方一連串提問「有看過嗎？」陳回「沒有」，警問「沒見過面就匯這麼多錢」，陳稱「想說在自己能力範圍之下，先匯一點錢試看看」。

警說「2萬1000元也是辛苦錢」，見陳不死心，檢視他的手機對話，發現女方頭像是一名長髮正妹，勸陳「這一看就是假的，搞不好是男生，你連面都沒看過」，當下搬出案例教育陳，「我們辦很多案子，若在交往中，人在台灣都可以吃好幾頓飯、看好幾場電影了」。

陳聽完警方一連串解釋，又聽到警方說對方說不定是個男的，當場笑了出來，終於打消匯款念頭。

高雄陳姓男子網交大陸長髮正妹，因女友裝可憐，他急匯款2萬1000元救急，　警在銀行苦勸：「說不定是男的」，讓他笑醒。記者石秀華／翻攝
高雄陳姓男子網交大陸長髮正妹，因女友裝可憐，他急匯款2萬1000元救急，　警在銀行苦勸：「說不定是男的」，讓他笑醒。記者石秀華／翻攝
高雄陳姓男子網交大陸長髮正妹，因女友裝可憐，他急匯款2萬1000元救急，警在銀行苦勸：「說不定是男的」，讓他笑醒。記者石秀華／翻攝
高雄陳姓男子網交大陸長髮正妹，因女友裝可憐，他急匯款2萬1000元救急，警在銀行苦勸：「說不定是男的」，讓他笑醒。記者石秀華／翻攝
高雄陳姓男子網交大陸長髮正妹，因女友裝可憐，他急匯款2萬1000元救急，警在銀行苦勸：「說不定是男的」，讓他笑醒。記者石秀華／翻攝
高雄陳姓男子網交大陸長髮正妹，因女友裝可憐，他急匯款2萬1000元救急，警在銀行苦勸：「說不定是男的」，讓他笑醒。記者石秀華／翻攝

詐騙 正妹

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