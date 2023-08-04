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柬埔寨詐騙為愛「抓交替」 女子發文騙人換男友回台遭判刑

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

彰化縣一名20多歲的林姓女子，因男友到柬埔寨從事詐欺回不來，得知要找人「抓交替」才能換男友自由身，為愛走險，在臉書貼文誘騙一名黎姓男子飛到柬埔寨，黎男至今未歸。林女被花蓮地院依妨害自由罪，判刑2年1個月，全案可上訴。林的男友已回國，2人在今年初結婚。

判決書指出，林姓女子的侯姓男友去年4月1日到柬埔寨從事詐騙工作，受不了當地環境，一直想要回台灣，但無法脫身。後來林女和一名綽號「小竣」的人蛇集團成員聯繫，得知要找人到柬埔寨代替，男友才能返國，還說可給付5萬元報酬。

林女依照「小竣」指示，去年4月間在臉書「偏門工作」社團張貼文章，哄騙網友有正規的博奕工作，可以出國賺錢，使得家住花蓮的黎姓男子信以為真，聯繫林女，同意到柬埔寨工作。

「小竣」委由LINE暱稱「葉欸」人士，為林、黎安排在台北住宿，林還專程到花蓮，去年4月17日傍晚與黎男一同從花蓮搭火車到台北，隔天到外交部申辦並領取護照，林女將黎男交給人蛇集團的接應人員，黎於去年4月20日搭飛機到金邊國際機場，至今沒有回台，期間曾傳訊息向他的妹妹求救，黎男的妹妹報警，全案爆發，花蓮地檢署於今年4月起訴。

林女因此事獲得3000元報酬，且今年1月30日如願與侯姓男友結婚。花蓮地方法院合議庭法官審酌，林女與「小竣」有犯意聯絡、行為分擔，依刑法第28條規定為共同正犯。林女在誘騙黎男出境後，還曾傳訊給「葉欸」詢問，還有找到一個人，但卡案件只能偷渡，可見她不只為了搶救男友歸國，還棄別人生命於不顧。

但她不是人蛇集團核心成員，為情觸法且坦承犯行，酌減其刑，依刑法妨害自由罪的共同犯意圖營利，以詐術使人出中華民國領域外罪，判處2年1個月徒刑，犯罪所得3000元沒收。

花蓮地方法院。圖／本報資料照
花蓮地方法院。圖／本報資料照

人蛇集團 柬埔寨 詐騙

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